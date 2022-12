“A ver si nos juntamos’, cosas así”: Daniela Aránguiz asegura que Angie Alvarado aún textea a Jorge Valdivia

Durante el último capítulo de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz no solamente respondió a los dichos de Anita Alvarado en su Instagram Live, sino que también aseguró que su hija, Angie Alvarado, le mandó algunos mensajes a su expareja, Jorge Valdivia, durante su última visita a Chile.

Cabe recordar que la ‘Geisha” revivió algunas historias del pasado y contó que el exfutbolista le habría sido infiel a la chica ‘Mekano’ con su retoña, esto cuando ella solamente tenía 17 años.

Según las palabras de Daniela, los examantes nunca han perdido el contacto y afirmó que en la actualidad la hija de Anita le ha escrito en privado.

“Yo la última vez que vi mensajes de Angie Alvarado fue hace cinco años. Mensajes en el celular (de Valdivia), en el Instagram”, partió revelando Aránguiz.

Posteriormente, contó que durante la última visita de Angie a suelo nacional también habría texteado al exfutbolista.

“Ahora, cuando ella está tan feliz y casada y todo, ahora cuando vino a ver a su mamá, que estaba enferma, también le manda mensaje. No me corresponde a mí decirlo”, manifestó.

La panelista de Zona Latina comentó que el objetivo de Angie era tener un reencuentro con el Mago. “(Envió) mensajes privados de: ‘¿Qué ha hecho de su vida? Que supo que estaba separado. A ver si nos juntamos’, cosas así”,

“Entonces, ¿De qué estamos hablando? De una niñita que está feliz..., no estamos hablando de una niñita. Yo jamás hablaría de las niñitas de ella (sus hijas), son todas menores de edad, pero estamos hablando de una mujer que es mayor de edad y que ella se quiso meter ahí y yo me aburrí de quedarme callada. ¿Hasta cuando tengo que aguantar que la gente me basureé?”, concluyó.