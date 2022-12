Mauricio Israel recordó beso con Anita Alvarado y la grave consecuencia con expareja

El siempre polémico comentarista deportivo y actual panelista de farándula, Mauricio Israel, recordó el affaire que tuvo tiempo atrás con Anita Alvarado, mientras comentaban la mediática pelea que ha sostenido la madre de Angie con Daniela Aránguiz por Jorge Valdivia. Recuerdo que realizó durante el programa “Sígueme y te sigo” y que según contó, le trajo una terrible consecuencia con una conocida expareja, consignó Miraloquehizo.

“Hubo un señor que fue bastante agresivo para pedir que yo aclarara una situación...Esto es algo que pasó hace 23 años (...) yo estaba casado, para mí fue un episodio muy triste, muy lamentable. Yo opté en ese minuto por no dar tanta explicación, porque no había explicación que dar”, afirmó.

“El señor preguntó si yo me había acostado con ella y le tengo que decir que no, señor. Estamos hablando hace 23 años, la Anita tenía 26, por lo tanto era otra persona. Yo la encuentro una mujer aguerrida, muy buena mamá, no tengo ningún problema con ella”, aclaró.

“Pasé a ser la persona más infiel de Chile”

Sin embargo, a pesar que fue solo grado 1, como diría el Rumpy, Israel reveló que fue el beso más caro de la historia.

“No me costó el matrimonio en ese minuto, tuvimos un problema con la Carola, pero no fue la razón por la que terminé mi matrimonio con ella. Si yo estoy sentado acá, es porque no tengo nada que ocultar frente al tema. Yo respeto a la Anita como mamá, como mujer (...) esto fue parte de mi vida en un momento determinado, un episodio no muy agradable”, afirmó.

“El tema no pasa si fue un beso en la mejilla u otro beso, el tema está en que en ese minuto pasé a ser la persona más infiel de Chile. Y yo la verdad es que no la pasé bien”, agregó sorprendiendo con sus dichos.