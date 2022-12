¿Vuelven o no?: Daniela Aránguiz asegura que debe pasar ‘mucha agüita bajo el puente’ para retomar su relación con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz sigue siendo el centro de la polémica durante estos días, esto tras su polémica relación con Jorge Valdivia y fuerte encontrón con Anita Alvarado, quien reveló que el Mago la engañó con su hija, Angie Alvarado.

Durante el último episodio de “Zona de Estrellas”, la panelista junto a sus compañeros se encontraban hablando de la polémica cuando fue consultada sobre la posibilidad de volver con el exfutbolista.

Cabe recordar que Aránguiz también reveló que Angie aún seguiría mandándole mensajes a Valdivia, esto durante su relación.

“¿Daniela, se abre una mini ventana?”, consultó curioso Mario Velasco, a lo que Adriana Barrientos añadió que: “Yo he trabajado meses para que esta familia se vuelva a reconstruir”.

Luego de esas bromas, Daniela contestó con sinceridad: “Yo a Jorge lo amo, porque es parte de mi familia, crecí con Jorge, tenemos una relación súper entretenida, buena, bonita.

“Ahora estamos separados y yo creo que si nosotros llegáramos a volver, tiene que pasar mucha agüita bajo el puente”.

“¿Con estas cosas lo vuelves a retar?”, le preguntaron.

“No, porque yo ya lo tengo cerrado”, aclaró segura. “La Ana Alvarado decía en el live ‘te duele’. Ya no me duele nada, a esta altura de mi vida no me duele nada y ya está todo súper mega cicatrizadas las heridas y fui yo la víctima y se lo quiero dejar súper en claro”, cerró.

Parece que el Mago no tiene chances

Con respecto a las palabras de Anita Alvarado en su Instagram Live, la opinóloga compartió una sentida reflexión sobre lo que pasó hace varios años y de su relación con Jorge.

“Yo no sé por qué tanto odio conmigo, porque al final la única víctima de esta situación soy yo y todos los cargos son conmigo. La única culpa que tengo yo es no haber terminado con Jorge y haberlo perdonado, cosa que en el momento era una niñita”, inició.

En esa época “yo tenía 21 años y estaba embarazada de mi segundo hijo, yo era una niña cuando pasó eso”, afirmó.

Finalmente, le mandó un mensaje a la ‘Geisha’: “Así como tú dices que tu hija era una niña, yo también era una niña ingenua que era la única que no sabía de esta situación y mi única culpa es haber perdonado a Jorge, que me arrepiento de haberlo hecho ahora, porque yo nunca debí dejarme humillar de esa manera”, sentenció.