Kel Calderón sinceró los tratamientos estéticos que realiza para lucir ¡sorprendente!

La influencer Kel Calderón reveló los secretos de belleza que realiza para mantenerse siempre joven y radiante, más aún ahora que se codea en los mejores eventos con Dua Lipa y los futbolistas de Qatar. Fue durante una una pregunta que le realizaron en Instagram que la hija de Raquel Argandoña reveló los tratamientos estéticos que la tienen luciendo como modelo.

“¿Tienes algún retoque en tu cara?”, fue la consulta que le realizaron en la red social y que ella respondió, sin arrugarse.

“Me pongo vitaminas en toda la cara cada tres meses, me hago dos láser al año para controlar las manchas y me he puesto unas gotitas de bótox en las líneas de la frente (antes de que se conviertan en arrugas)”, confesó de manera abierta.

Además, explicó que no tenía ningún problema en reconocer que se preocupa de verse bien y evitar el paso de los años, en la medida de lo posible.

“No tengo problema con ir haciéndome cositas pequeñas para prevenir daño o envejecimiento a largo plazo”, señaló.

Eso sí, aprovechó de enviar un mensaje a sus seguidoras, en caso de que se motiven a seguir sus pasos de belleza.

Lo barato cuesta caro

“Sólo confiaría en profesionales porque sino la consecuencias pueden ser horrendas. A veces es más caro que atenderse con personas que hacen cursos random, pero creo que vale la pena”, sentenció.

Días atrás, Patricia Maldonado también se refirió a los tratamientos de belleza, concordando que lo barato cuesta caro.

“Si tu tenís plata, para qué te cagai con un cirujano. Para qué te haces hueas por 300 pesos. Paga bien, métete a la mejor clínica...no podís economizar en tu cara”, señaló en el programa “Tal Cual”.

Esto, luego que analizaran los rostros de los famosos que se han realizado cirugías plásticas y han tenido malos resultados.