Jorge Hevia aseguró que “mientras haya tanto cambio” el rating no acompañará a “Buenos días a todos”

El periodista y actual rostro de la señal internacional de TVN, Jorge Hevia, aseguró que “mientras haya tanto cambio” entre los animadores del programa, ve muy difícil que el matinal “Buenos días a todos” repunte a las negativas cifras del rating de su franja horaria.

En conversación con pagina7.cl fue que el actual animador de “Conectados”, con un paso de más de una década en la conducción del matinal de TVN, analizó el escenario actual del franjeado, que en los últimos años ha caído en su audiencia y además ha perdido a varios de sus rostros.

La receta de Hevia para TVN

“Mi percepción es que tiene que ratificarse una pareja estable por un buen tiempo. Eso es fundamental. Nosotros estuvimos 10 años, primero con Margot Kahl y luego otros cinco años con Karen Doggenweiler”, recordó Hevia, quien evaluó positivamente el anuncio de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy como los animadores del próximo año en el matinal.

“Sin menospreciar a ninguno de los que han estado, lo que más requiere un matinal es identificación, que la gente lo vea y diga: ‘Ah, esto es TVN’. Mientras haya tanto cambio, es difícil identificarse”, expresó el periodista, quien además catalogó como un acierto que su excompañera, Doggenweiler, haya buscado nuevos horizontes en la animación de “Mucho Gusto”, en Mega.

“Yo estaba fuera de Chile y no la he visto tanto (a Doggenweiler), pero ella con su talento, su capacidad y su trabajo, imposible que le vaya mal. Tiene carisma, talento y ángel, y eso se tiene o no se tiene”, aseguró.

Del mismo modo, evidenció su satisfacción por el retorno de Kahl a TVN.

“Me encanta que haya regresado. Esto requiere un proceso de reactivarse, porque ella estaba en otra actividad fuera de la televisión. Creo que en eso está, y se ve que lo está disfrutando”, dijo el comunicador, quien si bien no ha podido ver la performance de su excolega del matinal, ya que coincide en horario de transmisiones con ella en ambas señales del canal público, aseguró que la ingeniera se ha mostrado muy entusiasmada con su retorno a las pantallas.

“Vamos en el mismo horario, ella por el canal de acá y yo en la señal internacional. La veo entusiasmada y eso me agrada mucho”, cerró.