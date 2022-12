“Es igual que yo, no se droga nomás”: Marcianeke sobre comparaciones con Pailita

El exitoso cantante urbano Marcianeke dará a conocer en el próximo capítulo de “Urbanos”, programa de TVN animado por María Luisa Godoy, un difícil momento personal que lo llevó a pensar que la única manera de solucionar todos sus problemas era quitándose la vida.

“No me arrepiento de haber intentado quitarme la vida. Me puse vivo solo. Porque uno tiene que llegar a un límite para recién ponerse vivo. Nunca hay que echarse a morir por hue... Es cosa de ser fuerte de mente, hacerse la mente de que uno quiere tirar para arriba. Uno, no por alguien, uno”, señala el artista, en un avance del episodio que se emitirá el próximo miércoles.

[ ‘Nasty8ei’: El chico que descubrió su talento y amor por la música en taller del Sename ]

Matías Muñoz, nombre real del intérprete de grandes hits como “Dímelo Ma”, contará, también, respecto a la discriminación que dice sentir hacia su persona, debido a la letra de sus canciones.

“Él no se droga nomás”

“Mientras uno más exitoso es, más problema va a tener. Estoy pasando por un momento donde estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo. Para empezar, me han juzgado por las letras, por el contenido de mis letras”, confesará.

Además, otro de los puntos que abordará respecto a su carrera musical es la constante comparación que le hacen con Pailita, señalando que solo tienen una gran diferencia con el cantante de “Ultra solo”.

“Pailita es igual que yo, él no se droga nomás. Respetan mis consumos”, contará.

En el reciente capítulo, Ángela Lucero Areyte, conocida como “Flor de Rap”, reveló en conversación con María Luisa Godoy sobre el gran dolor de su vida que tuvo que ver con la impactante muerte de su padre, quien se quemó a lo bonzo, cuando ella tenía 12 años.

Urbanos es un programa estilo docurreality, creado por Rodrigo Leiva, el mismo director de icónicos programas como “Perla”, “Dash y Cangri”, “En su propia trampa” y “Cara y Sello”, entre otros.