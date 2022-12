“Me saqué toda la boca”: Gissella Gallardo mostró “manito de gato” para engordar labios

La periodista y empresaria Gissella Gallardo compartió con sus seguidoras la manito de gato que se realizó para mejorar el aspecto de sus labios, sometiéndose a las manos expertas de su doctora favorita. Y fue a través de las historias de Instagram que la excomentarista de Qatar 2022, en el programa “Todos somos técnicos” TNT Sports, mostró el antes y después, confesando que se sacó “toda la boca”. ¡OMG!

“Estoy donde mi doctora preferida… tengo ahí un poquito morado… porque la semana pasada me saqué toda la boca porque me la quiero hacer de nuevo con ella para que me la haga bien, super, super bien, gordita y todo así que ahora les voy a mostrar”, comentó, feliz con el resultado.

“Hialuronidasa”

“Me puso hialuronidasa que te saca todo, no les voy a mostrar sin filtro porque tengo morado solamente”, explicó Gissella Gallardo compartiendo posteriormente un registro del resultado del tratamiento en sus labios.

“Relleno de boca maravilloso por mi doc @drave.cl. El color sigue igual que ese que me lo hice con las hermanas de Mauricio”, agregó con una carita feliz refiriéndose a un tratamiento que probó en el pasado con sus excuñadas.

“Me llamó para felicitarme”

Tiempo atrás Gissella Gallardo analizó su debut en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sport, donde comentó el Mundial de Qatar 2022, y señaló que está feliz de haber aceptado la oportunidad, esperando seguir el camino televisivo. Además, contó a Publimetro que recibió el apoyo de su exmarido, Mauricio Pinilla, quien llamó para felicitarla. Aquí, la entrevista de la futuro rostro de TV. “He recibido buenas críticas”.

-¿Mauricio Pinilla le dio algún consejo futbolero o televisivo?

“Mauricio ha visto poco el programa. Aprovecha de verlo cuando va a la casa a ver los niños, mientras yo estoy en el canal. Me llamó para felicitarme y orientarme en cosas más técnicas de TV. De fútbol nada, porque sabe que sé. No cosas tan concretas, pero de que sé, sé. Además, mi rol en el programa es opinar bajo otro punto de vista, no como experta de fútbol, para eso tengo compañeros que son secos en eso”, sentenció.