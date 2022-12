“Las lucas no eran lo importante”: Iván Arenas explicó porqué rechazó presentarse en el próximo Festival de Viña

El humorista Iván Arenas explicó anoche, en entrevista con Julio César Rodríguez en el late “Pero con respeto”, los motivos que tuvo para rechazar la propuesta de los organizadores del Festival de Viña del Mar para presentarse el próximo año en el escenario de la Quinta Vergara.

Al igual que Bombo Fica, quien se bajó del festival, el reconocido Profesor Rossa le cerró las puertas al evento viñamarino, no por los montos ofrecidos, como el humorista que estará en el próximo Festival del Huaso de Olmué, sino que por razones artísticas que le explicó a Rodríguez.

El “no” de Iván Arenas a Viña

“Me trataron bien. Pero son más comentarios que verdades. ‘¿A usted, le gustaría venir?’. Sí, pero no tengo el deseo real, digamos”, inició Arenas, quien desechó la opción de presentarse en Viña tal como lo hizo en las dos versiones anteriores, cuando también lo contactaron para realizar su espectáculo en la Quinta Vergara.

“No conviene, compadre. (Estuve en conversaciones) tres veces para este, dos veces para el otro y una para el otro. Mira. Un, dos, tres, tirari ra ri ra. Sí me llamaron para este, pero mira, las lucas no eran lo importante, si lo que yo decía, no sé si ustedes me puedan entender esto, o quienes están en la casa. ¡No conviene!”, explicó el comediante.

Iván Arenas y Julio César Roodríguez. Fuente: Chilevisión.

“Se quema la rutina y desaparece, porque hacer una rutina de humor es bien complicado. Hay que ir calzando cosas con cosas, no es cierto. Haciendo reír de a poquitito, segmentadamente, más los remates. Es un poco el estándar con una historia mía, además, algunos chistes evidentemente”, se defendió Arenas, quien aseguró sentirse mejor presentando su rutina en otros escenarios.

“¿Qué es lo que hago? Si yo voy a Viña, pagen lo que me pagen, se acabó la rutina y si es que, con suerte, me contratan en dos o tres casinos más, van a decir: ‘Ah, la rutina de Viña’. Si yo me voy a una empresa o lo hago en forma particular. ‘No, la rutina que hizo en Viña’. Entonces, cagué, poh. En cambio la plata que te ofrecen por fuera haces tres o cuatro veces más y no necesitai (sic) Viña”, concluyó.