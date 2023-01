“Más acuerdos para que Chile avance, crezca y mejore”: los deseos de famosos para este 2023

Un repaso de lo que fue el 2022 y lo que esperan que suceda este año dieron algunos rostros nacionales, quienes apuntaron al logro de mayores acuerdos para que “Chile avance, crezca y mejore”, atienda más profundamente los temas de pensiones e igualdad de género, y concrete una mejor gestión en temas sustentables.

Un tema del que se hicieron eco las figuras de Canal 13, Francesco Gazzella (“Tu día”), Rayén Araya (“Juego textual”), Maly Jorquiera (“Humor en primera fila”) y Gianfranco Marcone (”T13″ y “Tu día”), quienes en entrevista con Publimetro dieron a conocer sus mayores hitos personales y profesionales del año que recién pasó y analizaron lo que, a su juicio, esperan ver este 2023.

1.- Francesco Gazzella

“Este 2022 cierra de manera espectacular, porque me siento parte de un equipo tremendo y vibrante, de un matinal que crece más y que cada día la audiencia nos quiere más. También, volví a la radio, estoy en radio Universo en el programa ‘A la hora del taco’. Además, estoy feliz porque Canal 13 confió en mí para ser parte del backstage del Festival de Las Condes y algo tremendamente relevante para mí, es que también estaré cumpliendo esta función en el Festival de Viña del Mar, y eso me tiene dichoso”, cuenta el periodista.

Francesco Gazzella. Fuente: Canal 13.

“En lo personal, un gran amigo se fue a vivir a Córdoba y lo fui a ver a su nuevo hogar y, por cosas del destino, terminé viendo la final del Mundial de Catar, en Argentina, lo que para mí fue una gran experiencia”, prosiguió la figura de la señal privada.

Respecto de este año, Gazzella, espera cumplir un deseo personal y ver mayores avances y acuerdos del mundo político en favor de un Chile mejor.

“Para el 2023 me encantaría concretar un viaje largo con amigos y con una persona que estoy conociendo que me hace feliz. También me gustaría seguir reporteando sobre política, que es algo que me apasiona. Y espero que este nuevo año sea con más acuerdos que permitan que Chile avance, crezca y mejore”, sinceró.

2.- Rayén Araya

“La vuelta a la presencialidad en muchos sentidos: colegio, trabajo, eventos sociales, amigos, conciertos. Dejar la pandemia un poco más atrás”, es uno de los temas que, en palabras de la panelista de “Juego textual”, resultó ser más relevantes para ella en el año pasado. Un hito que compartió con sus hijas.

Rayén Araya. Fuente: Canal 13.

“El ingreso de Isidora y Agustina al PWCC a jugar hockey, un compromiso familiar con el deporte infantil que costó. ¡Pero se logró!”, contó.

“Y tercero, en orden cronológico todo, el llamado de Canal 13: después de 20 años, ser parte de ‘Juego textual’ en este regreso al 13 ha sido de las mejores e inesperadas noticias del año”, enfatizó la periodista, quien no pierde esperanzas en que este año venga con “avances en áreas tan sensibles como las pensiones y la igualdad de género”.

“En lo personal, que podamos concretar planes familiares que por la pandemia se vieron postergados”, cerró.

3.- Maly Jorquiera

“El 2022 fue un año muy intenso, lleno de responsabilidades de mujer adulta y creo que logré sacarlas adelante. Una de las nuevas responsabilidades es que mi hijo entró al colegio y con esto mi vida cambió. Como actriz y comediante, mi vida es un poco diferente a la vida cotidiana de la gente, por lo que tuve que convertirme en una persona normal. Esto es acostarme temprano, levantarme temprano, lo que para mí fue como volver al colegio, fue intenso, pero ya me acostumbré y ahora llevo una vida normal como cualquier mamá”, inicia la actriz, quien valoró el hecho de estrenarse en las pantallas de RecTV con un nuevo proyecto televisivo.

Maly Jorquiera. Canal 13.

“Este año me mudé dos veces de casa y eso está dentro de los estreses más grande para el ser humano. Sobreviví y estoy bien. En lo profesional, estoy a punto de estrenar programa en RecTV, y eso fue lo más lindo que me pasó este año. Porque después de un año de buscar dónde volver a trabajar en televisión, desde un lugar que me acomodara y que entretuviera a la gente con la comedia que es lo que me apasiona, que esto se concretara para mí fue muy importante. En ese sentido, mi 2022 termina de manera hermosa, mágica y maravillosa”, agregó Jorquiera, quien espera aportar desde su vereda -la del humor- para “poder ayudar en algo a la salud mental de los chilenos” durante este año.

“Este 2023, en lo personal y en lo profesional, deseo volver al escenario con un show que comencé a preparar en diciembre y me tiene feliz. Porque amo el teatro y amo el stand up, y me siento preparada para regresar a los escenarios. Será una propuesta distinta, y que venía pensando hace un tiempo. Afortunadamente se conjugaron cosas y personas que aparecieron en mi vida para poder realizar este espectáculo. La idea es estrenarlo entre abril o mayo, y que a la gente le guste. Espero que sea un aporte para sacar risas y relajar a las personas de la intensidad de la vida y ojalá con esto poder ayudar en algo a la salud mental de los chilenos”, reconoció Jorquiera.

“Así también, estoy con todo el deseo de que a ‘Humor en primera fila’ le vaya muy bien, para poder tener una nueva temporada. Porque hay mucho archivo por mostrar y compartir de los comediantes del ayer y del hoy. Me encanta reunirlos en este espacio y así disfrutar de la comedia”, finalizó.

4.- Gianfranco Marcone

El 2022 fue un año que a nivel personal le dejó varios episodios íntimos y emotivos al meteorólogo de la señal de propiedad del clan familiar de los Luksic.

Algunos de ellos fueron “el cumpleaños número 100 de mi abuela” y “el éxito de mi libro ‘Consume y consciente al rescate del planeta’, en el catálogo CRA del Ministerio de Educación”.

Gianfranco Marcone. Fuente: Canal 13.

En materia ambiental, uno de los principales hitos para Marcone del año pasado estuvo en “el poder obtener la carbono neutralidad por primera vez”.

Respecto del 2023, el hombre del tiempo de Canal 13, no se pierde con frentes o anticiclones para apuntar a que se debe “seguir avanzado en una vida cada día más sustentable”. Lo mismo que su compromiso con el medioambiente, al “sacar mi segundo libro”.