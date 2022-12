“Ha sido un año difícil y duro”: las reflexiones de Ángeles Araya por su movido 2022 en Canal 13

Un año de intensas luces e inciertas sombras. Esa podría ser una definición aproximada para el 2022 de la periodista Ángeles Araya, quien estos últimos 12 meses debió surfear entre olas altas y otras bajas en su aventura por Canal 13.

De conductora en “Tu día” y animadora del Festival de Las Condes, los primeros meses de Ángeles en este 2022 fueron de evidentes luces, sin embargo, una inesperada fractura de clavícula sufrida durante sus vacaciones por Estambul, Turquía, que la dejó inmovilizada por algunas semanas luego de ser reemplazada -junto a Mirna Schindler- por la dupla compuesta por Priscilla Vargas y José Luis Repenning en el matinal de la señal privada, la llevó a darle un nuevo giro a su presencia en la señal controlada por el grupo familiar de los Luksic.

Las expectativas de Ángeles Araya

Ya recuperada, el retorno de Araya a las pantallas se dio en el esperado proyecto de “Café social”, programa de servicio en el que comparte labores con Sergio Lagos, y donde la periodista proyecta lo que espera sea un 2023 con mayores alegrías.

Algo que la comunicadora reconoce en entrevista con Publimetro.

“En lo profesional, después de tantos años de trabajo en televisión y diversos medios, estoy realizando proyectos nuevos para mí, como ‘Café social’ y otro programa del cual aún no puedo hablar. ‘Café social’ me permitió conocer un nuevo formato, nuevas historias y estar en la calle. Es un trabajo mucho más intenso, lento y arduo, pero que deja el corazón feliz y me tiene muy contenta”, cuenta Ángeles, para quien es imposible obviar su inesperado accidente en territorio turco como uno de sus hitos durante este año.

“En lo personal, es primera vez que me fracturo algo y haber tenido que someterme a una cirugía, me obligó a parar dos semanas y fue muy duro. Fue un remezón personal del que he aprendido mucho”, explicó Araya, quien de todos modos saca cuentas alegres de cara a su 2022.

“Estar viva, haber sobrepasado la pandemia, seguir trabajando, tener una familia maravillosa que me ama y a la que yo adoro por sobre todas las cosas. Ha sido un año difícil y duro, pero como conclusión final, fue positivo”, enfatizó.

-Después de este movido año. ¿Qué esperas te depare el próximo?

-¿Para el 2023? Que sea un poquito más liviano de lo que fue el año 2022, jajajá.