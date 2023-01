Paulina Nin de Cardona: “Viví seis meses en una casa Copeva envuelta en plástico con mi hija”

La semana de “Juego textual” comenzará esta noche con una reveladora entrevista a la otrora coanimadora del Festival de Viña, Paulina Nin de Cardona, quien le abrirá su corazón a la ocho panelistas del estelar de Canal 13 para recordar varios de los dolorosos momentos que ha vivido en su vida personal y profesional.

Nin de Cardona será interrogada por Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, quienes escarbarán una vez finalizado “Tele13 Central” en los episodios más relevantes de la carrera televisiva de la animadora, como sus inicios en la Quinta Vergara, la estafa de la que fue víctima de parte del contador de los famosos -Luis Cajas-, la separación de su primer marido, Canuto Errázuriz, en el inicio de su enfermedad de Crohn; y la muerte de su mascota “Cosita”.

De sus inicios en el Festival de Viña, Nin de Cardona recordará la compleja decisión que debió tomar para detener la inusual cábala del conductor, Antonio Vodanovic.

“Antonio me recibió muy cordialmente y me dijo que tenía una cábala: pegarle tres cachetaditas en el tambembe a hombres y mujeres antes de salir. Le dije: ‘Qué linda tu cábala, pero conmigo no’. Y le pareció súper extraño”, revelará la actual conductora de RecTV.

Deshice mi casa, regalé ventanales, muebles de cocina. Viví seis meses en una casa Copeva envuelta en plástico con mi hija. — Paulina Nin de Cardona

Los dramas de Paulina Nin de Cardona

De su primer matrimonio, Paulina recordará que los últimos años de los 13 que estuvo casada no los pasó bien, ya que había sido diagnosticada con la enfermedad de Crohn.

“Ese período final me sentí bastante sola, él (su exmarido) no se dio nunca cuenta de lo grave y lo dolorosa que era mi enfermedad, física y espiritualmente. No lo pasé bien, él era más amigo de sus amigos, yo estaba sola y con los dos niños, así que un día me decidí y dije: ‘¡No más!’ (...) creo que uno se debería casar con un contrato que dure cinco años, renovable por otros cinco siempre que las dos partes estén conformes. Sino, se disolvió la sociedad”, aclarará.

Le dije (a Antonio Vodanovic, en el Festival de Viña): ‘Qué linda tu cábala, pero conmigo no’. Y le pareció súper extraño. — Paulina Nin de Cardona

También se referirá a la millonaria estafa de la que fue víctima en 2001, por parte del “contador de las estrellas”, Luis Cajas, mientras ella era rostro matinal en la señal controlada por la familia Luksic.

“Un día llego a su oficina (de Cajas) y había un computador en el suelo, todo pelado. La hermana dando la cara y llorando. Se había ido del país con la plata de 20 personas. Me sacó como 300 boletas de honorarios”, relatará Paulina, revelando además que las deudas contraídas por él terminaron por arruinarla económicamente.

“Deshice mi casa, regalé ventanales, muebles de cocina. Viví seis meses en una casa Copeva envuelta en plástico con mi hija”, confesará.

De su reconocida mascota “Cosita”, la perrita que la acompañaba en la conducción de “La mañana del trece”, Nin de Cardona reconocerá que hasta el día de hoy mantiene una especie de féretro donde conserva sus cuerpo.

“Ella fue mi gran amiga, y vino para estar en este mundo lo que tenía que estar. Cuando se murió se me vino el mundo encima. Gritaba, decía: ‘No me la toques’. La envolví en un tuto de guagua y me la llevé para incinerarla (...) la puse yo misma en la lata dentro del horno y me quedé tres horas esperando hasta que me la entregaran. Me lo lloré todo. La tengo en una cajita de madera con un huesito que dice su nombre y la fecha de nacimiento y de muerte”, contará la animadora, quien revelará que en la actualidad tiene 20 perros en su casa.

De su enfermedad, la figura televisiva dará cuenta de todos los problemas que tuvo para poder dar con un diagnóstico certero de parte de los especialistas.

“Yo estaba muy mal. Pasé 25 días hospitalizada en la Clínica Alemana y no daban con lo que tenía, llegaban todos los días a decirme qué no tenía, ni Sida, ni lupus, psoriasis, artritis reumatoidea, pero no sabían lo que tenía. No me podía mover con las articulaciones inflamadas. Pasé por muchos cirujanos que me decían que no me podía operar. Pero yo no podía comer, no podía tomarme una taza de té, era como si me pasaran una virutilla por dentro. Hacía el ‘Cuéntame’ en TVN y pesaba 48 kilos”, puntualizará Paulina.