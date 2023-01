¡Atento músicos!: Quintanilla explicó por qué no se dedican canciones con nombre y apellido

Si tras escuchar la última canción de Shakira contra Piqué está pensando agarrar papel y lápiz para ponerse a escribir si su expareja le rompe el corazón, procure no nombrarlo al pie de la letra, puesto que arriesga demanda por derechos de autor y tener que dividir las ganancias. Así lo dio a conocer la cantante María José Quintanilla en Mega, quien le mandó un tremendo tips a los músicos.

Fue durante el programa “La Hora de Jugar” que analizaron el hitazo de la Colombiana, quien de manera indirecta nombra a su expareja Piqué, a la nueva conquista Clara Chía, e incluso a varias marcas como Rolex y Casio. Ante esta situación, Quintanilla explicó por qué es mejor no mencionar sus nombres, luego que su compañero de Mega Joaquín Méndez le preguntara si alguna vez había escrito una canción así de sangrienta.

[ Lisandra Silva decidió romper el silencio y aclaró los rumores de separación con Raúl Peralta ]

“No”, respondió ella. “Porque si uno revela su fuente, esa fuente después te puede quitar derechos de autor, ¿sabías?”.

Ahí, puso el ejemplo de la británica Adele, quien tuvo que repartir las ganancias con su ex, quien fue su inspiración para escribir su exitoso disco que la llevó a la fama, tras la ruptura en la relación.

“Le tuvo que pasar plata a su exmarido, porque una vez dijo en una entrevista que había escrito sus canciones por amor, a la persona con la que ella estaba”, comentó.

Ese anunció, significó que el susodicho viera una mina de oro frente a sus ojos y cobró su parte, por ser la fuente de inspiración.

“Del amor al odio hay un paso, él dijo ‘como tú ganaste tanta plata a costa mía, tendrás que facturar”, reveló.

“¿Me puedo poner moralista?

También, María José se dio tiempo de reflexionar respecto al contenido de la letra, señalando que lo que más le hacía ruido es que los hijos se enteren por los medios de los conflictos familiares.

“¿Me puedo poner moralista?” Algo que me carga, pero lo voy a hacer… los niños. Esos hijos que escuchan a su papá y su mamá con la cuestión: que te dije, que me dijiste… lo único que me da lata son los cabros chicos”, explicó durante el programa.

Además, Quintanilla le entregó su apoyo a la nueva polola del futbolista, porque “el quiebre fue entre Shakira y Piqué. Clara no tiene nada que ver, porque Clara no estaba casada con Shakira”, cerró.