“Le echa la culpa al empedrado”: Mauricio Israel cuestionó los argumentos de Yamila Reyna para no tener hijos

Un gran debate se generó este jueves en el programa “Sígueme y te sigo” luego que uno de sus panelistas, Mauricio Israel, cuestionara los argumentos que la animadora de TVN, Yamila Reyna, dio a Eduardo Fuentes en el “Buenas noches a todos” para justificar su decisión de no querer tener hijos.

En el late del canal público, la argentina aseguró que uno de los motivos principales en su decisión de no quedar embarazada hasta la fecha ha sido por los problemas que existen hoy en día en el mundo.

Sin entrar en detalles por dichos problemas, la actriz transandina, emparejada en la actualidad con el futbolista chileno Diego “Mono” Sánchez (en la actualidad, arquero de Coquimbo Unido), argumentó que su decisión es un acto de amor a “quien más amo en mi vida”.

Yamila Reyna. Fuente: TV+.

“Si yo voy a traer a quien más amo en mi vida. ¿Por qué lo voy a traer a un mundo como el que vivimos hoy? Es mi manera de pensar, no quiero herir a nadie con esto, pero a mí me parece un acto de egoísmo y de desamor traer un hijo al mundo en que vivimos hoy”, señaló.

Los argumentos de Mauricio Israel

Esta explicación fue la que cuestionó Israel en el programa de espectáculos de TV+, quien aseguró a sus compañeros de panel que “después de leer eso, me tiro del puente”.

La explicación del comentarista deportivo llegó inmediatamente después, y en ella le aseguró al conductor del espacio, Francisco Kaminski, que es “súper respetable que no quieras tener un hijo”.

“Yo quiero ser abuelo y todavía no me quieren hacer abuelo. Es súper respetable, pero tú tienes todo el derecho a que no querer ser mamá, eso es una libertad, libre albedrío, pero echarle la culpa al mundo es como (...) pero porqué no dijo ‘es que no me gusta el agua porque no está potable’, por eso la solución a la Yamila Reyna es el pure water que estabai (sic) vendiendo (Kaminski) recién en pantalla, y dos por uno. Porque decir: ‘No quiero traer al mundo como está’, es como decir no me gusta el color del techo, o sea, no decís (sic) nada con eso. Y le echai (sic) la culpa al mundo”, señaló Israel.

Aunque su argumento fue debatido por otros compañeros del panel, quienes le señalaron que quizás Yamila estaba convencida de su postura medioambiental, Israel no salió de su postura contraria a los dichos de la transandina.

“Pobre ‘Mono’ Sánchez. Ella está emparejada con una persona que es papá. ¿Qué queda pa’ los hijos de él? ¿Qué queda para su pareja? Es decir, ‘eres un irresponsable, mira al mundo al que trajiste hijos’. Me carga que en estos tiempos todo el mundo le eche la culpa al empederado. El cojo le echa la culpa al empedrado. Ya está bueno ya”, concluyó.