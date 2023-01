“No lloro, facturo”: Ale Fosalba adelantó trama de “Juego de ilusiones” con jocosa referencia a nueva canción de Shakira

A pocos días de su estreno en las pantallas de Mega, el próximo lunes 16 de enero después de “La ley de Baltazar”, en el matinal “Mucho Gusto” invitaron a dos de los actores que estarán presentes en “Juego de ilusiones”.

Alejandra Fosalba y Etienne Bobenrieth, quienes estarán emparentados familiarmente en la próxima ficción del canal privado, dándole vida a los personajes de Victoria Morán y Rubén Lara, madre e hijo, quienes representarán roles relevantes dentro de la historia protagonizada por Carolina Arregui, como Mariana Nazir; y Julio Milostich, como Julián y Guillermo Mardones.

“Se viene power”, aseguró Fosalba en el matinal, quien en este drama será la amante de Julián (Milostich), el marido de su mejor amiga, Mariana (Arregui).

El personaje de Alejandra Fosalba

“Yo quiero aclarar una cosa ahí, porque antes que llegara Mariana, que es el personaje de Carola Arregui, estaba yo. Es verdad, yo llegué antes y yo soy quien permití que tuviera esta vida para cumplir lo que él quería”, reseñó la actriz, quien no perdió la oportunidad de defender a su personaje haciendo una comparación con la mediática ruptura de Shakira con Gerard Piqué y la última canción que la colombiana le dedicó al retirado futbolista español.

“Yo tengo mi pizzería. Yo trabajo, yo facturo, jajajá, y siguiendo con lo de Shakira, no lloro, facturo”, afirmó en medio de las risas generalizadas de su compañero en la novela, y los animadores del programa, Karen Doggenweiler y Rodrigo Sepúlveda.

La actuación de Fosalba en la ficción de Mega fue respaldada por Bobenrieth, quien aseguró que “como buen hijo” en la teleserie, y luego de conocer el amorío de 28 años de su madre con Milostich, “me quedo calladito”.

“Tenemos relación en la teleserie porque la ‘Petu’ es mi madre, me tuvo muy muy joven, que quede claro. Esta es una historia así como de ilusiones, de muchas traiciones. Parte con la gran traición de mi madre, que durante 28 años se mete con el marido de su mejor amiga. Yo me entero en un momento y como buen hijo, me quedo calladito. Siempre se justifica mi mamá”, explicó Etienne, quien adelanta una trama “atrapante” para la audiencia como para los propios actores.

Una historia “atrapante” en Mega

“Es atrapante la historia, nos pasó lo mismo a nosotros. Yo cuando la leí, todas estas tramas enmarañadas, de personajes que son buenos pero tienen sus yayitas. A mí por primera vez, ponte tú, me toca hacer un personaje si bien es bueno, es abogado, y ayuda a la mamá, también es medio malandra”, dice.

Sus palabras fueron reafirmadas por Alejandra, quien dio como dato para entender lo atractiva que será la historia, el hecho que todo el elenco está muy pendiente de tener lo más pronto posible los guiones de sus personajes.

“¿Sabes lo que pasa? Es que cuando a un actor le pasa que quiere que llegue el próximo capítulo para leerlo, es porque está buena. Y lo otro, es que uno escucha a los otros compañeros, también. Así como: ‘Oye, pero. ¿Por qué tu personaje dice eso? ¿Por qué tu personaje?’, y uno dice ‘ah, están todos metidos’”, finalizó.

Cabe destacar que el estreno del próximo lunes de “Juego de ilusiones” será, por única vez, emitido una vez finalizado el capítulo de “La ley de Baltazar”, y luego de ello, retomará su horario habitual, de lunes a viernes, una vez finalizado el noticiario de media tarde del canal privado (15:30 horas).