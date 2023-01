Fernanda Urrejola y su primera aparición en reboot de “Gossip Girl”: “Fue un honor”

Esta semana se estrenó el capítulo ocho del reboot de “Gossip Girl”, una serie que se emite por HBO Max y que, en su nueva versión, tuvo entre sus personajes de ficción el protagonizado por una actriz chilena, Fernanda Urrejola, quien este sábado contó en lun.com lo que fue trabajar en una megaproducción de Hoolywood.

Y tal como destacó en el filme “Cry macho”, estrenado en 2021, y donde compartió roles con Clint Eastwood, Urrejola saca dividendos de sus apariciones para consolidar su carrera cinematográfica en Estados Unidos.

“Por supuesto que esa película me abre espacios. Trabajar con una leyenda del cine como él (Eastwood) abre más posibilidades”, asegura la dramaturga chilena, quien valora su experiencia en “Gossip Girl” como otro hito en su carrera.

El nuevo rol de Fernanda Urrejola

“Mi papel es un bolo (participa en un capítulo) y ellos me llamaron directamente, así que fue un honor. Lo hice feliz y grabamos en Nueva York con un equipo increíble. Mi personaje es muy mala madre, muy narcisa, una diva mexicana del cine”, dice Fernanda, quien dio vida al personaje de la progenitora de Luna (Zyón Moreno), una de las protagonistas del reboot que se puede ver en la señal de cable de HBO Max.

El vestuario utilizado por la chilena en el episodio de la serie estuvo a cargo del reconocido vestuarista Eric Daman, quien trabajó en la conocida “Sex and the City”, producción que inspiró a los creadores de la primera versión de “Gossip Girl”.

Fernanda Urrejola. Fuente: Instagram @ferurrejola.

“Eric sabe mucho de glamour y también compartimos escena. Él fue un encanto, me mostró opciones (de vestuario), todas eran maravillosas y, como el trabajo es colectivo, yo iba decidiendo dentro de las opciones que él tenía”, explica la actriz nacional, quien reconoce que en su trayectoria cinematográfica en Norteamérica no le ha tocado ser una habitual en roles donde “me tenía que ver muy guapa”.

“Normalmente, desde que estoy viviendo en Los Ángeles, me ha tocado hacer roles dramáticos y en ninguno me tenía que ver guapa. Así que después de mucho tiempo hice un personaje que le importa verse bien y eso fue entretenido”, reconoce.

De la serie, Urrejola confirma lo que muchos expertos de espectáculos estadounidenses deslizaron en el inicio de la misma, respecto a que es una de las nuevas megaproducciones hollywoodenses.

“Se nota en todo. Es un equipo muy afiatado, todos son muy amorosos, me encantó el trato que tienen con los actores y la buena onda en el set. Y como es una megaproducción, si se te ocurre algo, a los dos minutos está. A pesar de que mi personaje era chiquitito, mi opinión importaba y cuando creamos el look fue un proceso colaborativo y entretenido. Si yo decía: ‘Me gustaría usar tal cosa’, aparecía al instante y con muchas opciones disponibles. Son ese tipo de producciones que no necesitan tanto tiempo previo de preparación porque ya todo está ahí”, concluye la actriz, quien por estos días se encuentra en Santiago, alejada de las luces, pero con un trabajo “full detrás de cámara”.

“A lo mejor no se enteran mucho de lo que estoy haciendo, pero es una labor ardua”, cierra.