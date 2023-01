“Ni cag... me bajo por aquí”: Cote Quintanilla no pudo con su temor a las alturas en paseo por el teleférico

Una desopilante situación vivieron este sábado las conductoras del programa “De paseo”, Karla Constant y María José Quintanilla, luego que la cantante nacional dejara en evidencia su temor a las alturas en el viaje que ambas realizaron en el teleférico del Cerro San Cristóbal.

Fue en el comienzo del franjeado de fin de semana de Mega que la Cote demostró que lo suyo no son los viajes en altura, y menos en un transporte como el tradicional que existe en el céntrico recinto verde de la Región Metropolitana.

Todo, frente a la atenta mirada de la cámara que acompañó a Karla y una angustiada María José, quien desde el mismo momento en que se instalaron en el teleférico dejó en claro sus temores.

La angustia de María José Quintanilla

“Yo me quiero bajar. Oye, aquí se pega una media subida”, lanzó Quintanilla, quien ante la broma de su compañera del programa, que le dijo entre risas que “ahora nos caemos”, no aguantó su fobia para pedirle a Karla que se callara.

Cote Quintanilla y Karla Constant usaron el teleférico para subir a la Virgen del Cerro San Cristóbal. Fuente: Mega.

“¡Cállate, poh, Karla, por la miércale!”, pidió Cote, quien en todo el trayecto hacia la Virgen de la Inmaculada Concepción, que está en la cúspide del San Cristóbal, no miró en ningún momento el suelo. Ni siquiera cuando Karla le preguntó si desde esa distancia era posible ver el canal. “¿Y se ve Mega desde acá? Pero ayúdame a buscar Mega”.

“Claro que me he emocionado con muchas familias”: Rodrigo Sepúlveda debuta en Mega con su docureality “Bajo el mismo techo”

“Una experiencia fantástica”: Simón Oliveros retoma su infancia campestre en estreno de “A la punta del cerro”

“Estai (sic) más. ¡Qué te voy a ayudar a buscar Mega! (...) ¡Ay, cómo se mueve esta cuestión! ¿Cuánto falta para la Virgen? No hueona, esto es muy alto para mi, de verdad Karla. ¡Sácame de aquí! Me estoy encomendando a Santa... estoy encalillada con todos los santos en este momento. ¡Ay, conchelalora! ¿Llegamos? ¿Cuánto falta? ¡Y es un huevo, poh, Karla, un huevo! Te cachai que el huevo se rompe altiro. ¿Yo vendría siendo la yema o la clara?”, fueron los lamentos de Cote durante todo el trayecto, que la llevaron incluso a amenazar con desertar de la misión televisiva ante las risas de su compañera de animación.

“Yo les digo, con mucho respeto, ni cagando me bajo por aquí, de verdad. Yo me bajo caminando, en bicicleta, rodando. Oye, lo pasé mal. Me debes una parrillada para cuatro después de todo lo que hice por ti”, cerró.