“Para qué inventa”: Raquel Argandoña desmiente a María José Bello por polémica en circo

Raquel Argandoña respondió a las acusaciones que realizó María José Bello en su contra, tras publicar en las historias de su cuenta de Instagram que la animadora de “Tal Cual” se había apropiado de los asientos que le correspondían a ella y su familia en el show del Cirque du Solei y por lo cual tuvo que sentarse en las escaleras.

Fue en los primero minutos del programa que conduce junto a José Miguel Viñuela, cuando la madre de Kel aclaró la polémica, desmintiendo a la actriz, de quien aseguró no conocer.

“¿Quién es ella? preguntó, cuando desde el canal publicaron su una foto con su imagen. “Yo no la he visto nunca en persona”, aclaró de entrada.

Tras ello, explicó lo ocurrido el pasado viernes en Espacio Riesco.

“Me mandaron mis entradas a mi correo (las cuales mostró junto al ticket de estacionamiento)”. Según relató, llegó justo a las 9, cuando empezaba la función, porque las personas con accesos VIP podían ingresar a la hora. Sin embargo, contó que producto de “una mala organización”, había una gran cantidad de personas haciendo fila para poder ingresar.

“Era una cola de cuadras, cuadras y cuadras. Obviamente, la gente no alcanzó a llegar cuando empezó la función”.

Ella, en cambio, ingresó muy emocionada a ver el show, el acomodador les indicó los asientos, ella le dio su respectiva propina y esperó feliz el inicio del espectáculo junto a su pareja Felix Ureta y dos amigos. Sin embargo, comenzaron los problemas.

“Habían pasado 10 minutos, viene otra persona y me dice hay señora Raquel, disculpe, es en la misma fila, pero un poco más allá”, y la hace cambiar de lugar.

“Llevábamos 25 minutos y viene otra persona, me dice: hubo una equivocación” y le piden cambiarse de nuevo de lugar, causando la ira de Raquel.

“Sabe qué, me he cambiado dos veces de asiento, no es problema mío si hay aquí una mala organización. Yo de aquí no me muevo”.

Tras explicar cómo ocurrieron los hechos, dejó en claro que jamás habló con la actriz.

“Esta señorita dice que se enfrentó conmigo y yo nunca la vi. No sé para qué inventa ese tipo de cosas...Lo que sí manifesté es que me querían cambiar de asiento por tercera vez”.

Finalmente, Raquel aseguró que se retiró a mitad del espectáculo porque “me aburrí, prefiero el circo chileno mil veces”, sentenció.

La acusación de Bello

“Me quitó los asientos y maltrató a la productora. Nos dejó sentados en la escalera”, partió contando María José a la salida del show. De hecho, cuando la encargada quiso pedirle a Raquel que se moviera a otra zona, la mujer se negó no de muy buena forma.

Enterados de lo que estaba ocurriendo entre la animadora de TV+ y la actriz de teleseries, la productora encargada le pidió a la actriz que no se enfrentara a ella personalmente, pues habría sido “agresiva”, aseguraron.

Como Argandoña tenía 4 cupos y María José Bello necesitaba 5, debió esperar a que la reubicaran. Por eso, al iniciar el espectáculo, ella y su familia figuraban sentados en la escalera.

“Yo no la conocía personalmente. Sabía que tiene fama de ser una mujer directa, confrontacional, pero esto es otra cosa”, lamentó la artista.

Al final fue reubicada y pudo disfrutar la magia del show Bazzar, cosa que no pasó con Raquel Argandoña, porque extrañamente se quedó solo la primera mitad del espectáculo y no volvió más después del intermedio.