“Tengo muchas ganas de contestar”: Julia Fernandes sobre quiebre con Ignacio Lastra

A casi seis años de que Julia Fernandes e Ignacio Lastra pusieran fin a su romance, la modelo brasileña fue nuevamente consultada en su Instagram sobre los motivos de término, por lo cual manifestó estar dispuesta a revelar abiertamente la causa, aunque advirtió que podría perjudicar a alguien. Por lo tanto, lanzó la pelota, esperando la aprobación de la otra parte involucrada.

“¿Por qué terminaron con Nacho Lastra?”, fue la consulta al hueso que le realizaron en las dinámicas de preguntas y respuestas en la red social, a lo que señaló que le costó entender los motivos, pero con los años supo la causa.

[ “Me han dicho y me dirán de todo”: Natalia Valdebenito se refirió a los comentarios sobre su rutina ]

“Esta pregunta me persigue a cinco años… todos los días la recibo… tengo muchas ganas de contestar… porque hoy se qué fue lo que pasó… me costó entender (tuve rabia) lo entendí mucho después…”, confesó.

Sin embargo, aclaró que revelar los motivos no sería bueno para “alguien”.

“No puedo exponer una persona… por más que sería bueno para mí… quizás no sea para él…”.

“Entonces me he guardado muchos años en respeto a otro ser humano que tiene el derecho de tener su privacidad a salvo… pero si algún día quiere contar yo no tengo ningún problema… y eso sirve para todos los relacionamiento”, remató a modo de reflexión.

El accidente

Eran las 23:30 del 1 de septiembre del 2017 cuando Ignacio Lastra y Julia Fernandes, dos conocidas figuras del reality show «Doble Tentación» de Mega, viajaban en un Mini Cooper cuando, en la esquina de Providencia con Antonio Varas, el vehículo de lujo termina impactándose con otro. Tras breves segundos, el auto empieza a arder. Mientras la modelo brasileña tiene la posibilidad de escapar, ayudada por Lastra, él corre peor suerte y termina con un 80 por ciento de su cuerpo quemado, del cual aún sigue recuperándose.