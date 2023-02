“No es que la esté defendiendo”: Neme puso en duda si cobertura a Tonka por Parived sería igual en el caso que afecte a un animador

José Antonio Neme reflexionó esta mañana, en el noticiario de Meganoticias, respecto de si la cobertura mediática a la animadora Tonka Tomicic por el caso “Relojes Vip”, en el que se encuentra involucrado su expareja, Marco Antonio “Parived” López Spagui, sería la misma si el afectado fuera un reconocido animador de televisión como Martín Cárcamo o Julio César Rodríguez.

El comentario del rostro de Mega llegó en medio de la entrevista que le hizo a Claudio Uribe, expresidente de la Asociación de Fiscales de Chile, con quien abordó los dichos de Parived en una entrevista dada este viernes en latercera.com y las eventuales sanciones legales que podrían sufrir el asesor espiritual y la conductora de Canal 13.

La reflexión de José Antonio Neme

“Yo quería partir diciendo qué me parecen las palabras, leí parte de la entrevista de Leslie Ayala a Parived. Yo no estoy de acuerdo con Marco Antonio, yo creo que cuando uno se relaciona con alguien de una notoriedad pública como la de Tonka Tomicic, que debe ser o la mejor o la más conocida o la más expuesta de todas las animadoras de los últimos 10 o 15 años, uno integra esa exposición, digamos. No es como: ‘Ah, ella, no’, es extensible a su pareja, sus hermanos, hijos, en fin, entonces, evidentemente cuando uno se relaciona con alguien de ese nivel de exposición tiene que asumir las responsabilidades y los costos de lo que eso significa, pienso yo. Entonces él dice ‘no, pero es que en realidad yo no era, era ella la que...’. ¡No pues, usted también era, digamos!. Así funciona este negocio. Nos puede gustar o no, digamos, pero así funciona este negocio lamentablemente y bueno, uno tiene que asumir lo que eso implica”, argumentó el periodista, quien en su reflexión ejemplificó con la situación judicial que vivió su padre en 2017, el también periodista y exconcejal de Maipú, Antonio Neme.

“Mi papá fue condenado por corrupción y bueno, yo tengo que asumir eso nomás. Me tocó. Y tendré que decir lo que pienso del caso y él tendrá que darse cuenta que hizo algo que no corresponde a derecho y que me afecta evidentemente a mí. Las cosas funcionan así. Esto es sin llorar”, señaló Neme, quien luego de eso consultó a Uribe si la animadora podría ser citada como testigo en el juicio que sigue el Ministerio Público a los eventuales reducidores de joyas y relojes de alta gama.

José Antonio Neme. Fuente: Mega.

Una vez que el abogado aclarara que, de momento, no veía que hubiesen antecedentes para realizar esta diligencia con la figura de Canal 13, el periodista aportó con una serie de datos, entre los cuales se refirió a la filtración de llamadas telefónicas entre Tonka y Parived, y los cheques que la animadora le facilitó a su exmarido.

“Lo que pasa es que, a ver, aquí hay tres elementos que yo le puedo mencionar si usted a lo mejor no los ha leído en la semana, pero como nosotros hemos llevado tanto el caso en el matinal, los tengo bastante frescos. Uno tiene que ver con, efectivamente, lo incautado que me imagino que dentro de lo incautado algo podría eventualmente haber porque después de la incautación se produce la orden, digamos, de detención. Entonces, probablemente ahí algún antecedente, alguna pieza fundamental tiene que haber habido para que finalmente a partir de esa diligencia el señor Marco Antonio estuviese sentado junto con el resto en el Centro de Justicia. En segundo lugar, los cheques. Estos documentos que son extendidos, en blanco, y que él, al parecer, entregaría como garantía a quienes compraba estos artículos hasta que se concretara la reventa. Bueno, esos cheques ella dice que los extiende para ayudarlo a él por razones económicas y está perfecto. Uno puede ayudar a una pareja y eso no te hace culpable. Pero esos cheques son de ella. Y en tercer lugar están las escuchas telefónicas que fueron reveladas por un artículo de Interferencia, el domingo pasado, de Laura Landaeta, que están en la carpeta investigativa, donde, al parecer, da cuenta que ella efectivamente conversó de este tema con él y lo invitó a no tomarle mucha importancia, pero eso tampoco a uno lo hace culpable. A lo mejor moralmente cuestionable. Pero si a mí, mi pareja me dice que se robó un dulce o que compró algo robado, que cometió un delito y yo le digo: ‘Bueno, no sé, tómate unos días’, puede ser que a mí me deje moralmente mal pero no sé si me compromete penalmente. Por eso le pregunto a usted por la conductora”, explicó Neme, quien insistió en conocer si con todos estos antecedentes, la conductora podría ser “penalmente responsable” en el juicio.

“Parived sabe que hablar de Tonka, sin importar si es su hermana o su marido, es hablar de Tonka”

“O sea, con que la animadora haya sabido, y le haya dicho desde su espacio íntimo: ‘Mira, hazte el webón’, porque eso es lo que dice una de las escuchas telefónicas. Eso no la compromete judicialmente. Puede que no nos guste escuchar a la Tonka. Voy a decir algo bien políticamente incorrecto y que, a lo mejor, mucha gente va a decir ‘cómo, Neme la defiende’. Yo no estoy defendiéndola ni no defendiéndola, estoy siendo súper franco. O sea, muchos de ustedes, probablemente, si viene su pareja y les dice cuenta algo, muchos, no todos. A lo mejor muchos dirán ‘anda, contrata un abogado y haz frente’, pero muchas personas dirían ‘mira, hazte un poquito el webón, espera un rato’. Lo que pasa es que en Chile nos cuesta reconocer lo que hacemos en forma íntima y uno esperaría, que puede que esté bien, uno esperaría que una conductora tenga una conducta moralmente intachable. A lo mejor es esperable, es exigible, incluso, para una animadora. Pero lo que ella hizo, que puede estar mal desde el punto de vista ético y moral, y no la voy a defender en ese punto, porque a lo mejor uno esperaría que Tonka Tomicic le dijera ‘contrata un abogado y autodenunciate, porque yo noy a ser parte de este ilícito’, le dice que esperen un poco y que no tome mucho en cuenta las versiones. Y eso puede que no esté bien desde el punto de vista moral, ni tampoco esperable para una Tonka Tomicic perfecta animadora de televisión, pero eso no la compromete judicialmemte. Aunque no nos guste escucharlo. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer, para separar las aguas. Entonces, a lo mejor, ok, se comprueba que ella lo sabía que él se lo contó y que incluso ella lo invitó a él a olvidarse del tema, como a no tomarlo mucho en cuenta, porque eso significa hacerse el webón, no tomarlo en cuenta. Y eso puede ser moralmente cuestionable, sí. Puede ser éticamente reprochable para una figura de televisión, sí, también. Pero eso necesariamente cómplice de un delito, o sí”, lanzó.

Sobre el final de la entrevista, Neme aportó con otra reflexión. En esta ocasión aludiendo al machismo en el tratamiento de la noticia de Tomicic.

“Voy a decir otra cosa que pienso, que puedo estar equivocado, que no tiene tanto que ver con lo jurídico. Yo no sé, a mí aquí hay un tufillo de machsimo también. Porqué lo digo, porque yo no sé si en vez de Parived fuera la pareja de algún animador de televisión, hombre, las miradas estarían tan puestas en el animador, como están puestas en Tonka”, cuestionó el periodista.

“Puede ser que sea la naturaleza de la relación que ellos tienen. Pero no me imagino este tratamiento si en vez de ser Marco Antonio López fuera la mujer de Martín Cárcamo, de Julio César Rodríguez o de la que está involucrada en un tráfico de joyas robadas. No sé. A lo mejor sí, a lo mejor me equivoco. Pero me pregunto yo, no tengo una respuesta. ¿Si Tonka Tomicic no fuera mujer habría esta tratamiento hacia ella? No es que la esté defendiendo, no es que la esté defendiendo, lo que estoy haciendo es llamar a una reflexión”, apuntó el rostro del canal privado, quien defendió su postura asegurando que “las mujeres no son especialmente bien tratadas en la televisión”

“Lo digo yo porque trabajo hace 25 años y he visto muchas cosas. Y, bueno, ahí se la dejo”, cerró.