“Mi rutina anda bien con público joven”: Paul Vásquez insiste en ser la carta para reemplazar a Yerko Puchento en Viña

Paul Vásquez insistió este martes, en entrevista con el programa “Contigo en la mañana”, que es una opción confiable para reemplazar al humorista Yerko Puchento en la noche del 20 de febrero del Festival de Viña del Mar.

Consultado por los animadores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, y los periodistas de espectáculos Paula Escobar y Manu González, fue que Paul reconoció estar preparado para enfrentar a un público que se presume será mayoritariamente juvenil luego que la organización del Festival confirmara para esa jornada los show de las argentinas Tini Stoessel y Emilia Mernes.

“Todos los humoristas soñamos con Viña, todos queremos estar, si fuera posible, todos los años en Viña del Mar. Pero yo sí estoy con Daniel por la sencilla razón de que él está cuidando su personaje, lo va a cuidar, vio que estaba tal vez un poco, corría riesgo por tanta juventud que iba a haber esa noche, y yo lo apaño. Por eso, si en la organización tienen problemas de humoristas, uno siempre se va a ofrecer porque Viña es la magia, todos queremos estar en Viña, es una plataforma hermosa, entonces yo ahí, si dentro de los días que tengo disponible tienen el lunes 20, el único día que puedo, ah”, inició el humorista, quien aseguró tener una rutina probada y aceptada por todo el público.

“(Si me lo ofrecen) acepto inmediatamente y así puedo ir cumpliendo con los demás compromisos que tengo a nivel nacional. Desde enero que yo he estado trabajando en diferentes festivales que hace Chile porque volvieron los festivales y mi rutina anda bastante bien con público joven, porque he salido antes de un reggaetonero, he salido antes de estos chicos urbanos, y la verdad es que yo con la juventud me llevo súper bien porque mi show no es político, es transversal, entonces es para toda las edades”, explicó el humorista, convencido de triunfar en la noche que desechó Alcaíno y que lo llevó a renunciar de presentarse en el escenario de la Quinta Vergara.

La rutina de Paul Vásquez

“Tengo una rutina contundente y al gusto del público. Confío mucho en mi personaje, confío mucho en lo que logra y como llega a la juventud y al público en general. Yo sé que tal vez en los otros festivales no tienen tanta pantalla como le dan a Viña del Mar, pero son tan importantes como Viña. Ahí tienes el festival de Coihueco, la fiesta costumbrista, festival de María Pinto, las Cabras, ahora el festival de Huara. Todos esos no tienen tanta comunicación masiva, pero sí son tan importantes y se merecen el mismo respeto que el escenario de la Quinta Vergara. Yo, a los escenarios que voy, me entrego por entero”, enfatizó.

Pamela Leiva reveló las condiciones que puso para enfrentar al monstruo del Festival de Viña 2023

Concejales de Viña anuncian que municipio podría adelantar el término del contrato con TVN y Canal 13

“Yo, insisto, trabajo con público joven, transversal. Tanto adultos como la juventud y así como está la nueva modalidad de la música, o la nueva modalidad del humor, del Stand Up Comedy, que muchos de los humoristas clásicos como nosotros, no nos gustaba o nos sentíamos raros, y ahora salió esta nueva música y tenemos que acostumbrarnos al público que nos toca. Yo, de verdad, además, estoy enchufado con la onda de la juventud, entonces no tendría ningún problema en presentarme. Imagínense, en el año 2020 a mí me tiraron después de Maroon 5, y decían que Maroon 5, wow, wow, wow”, insistió el cómico, quien recordó sus anteriores pasos por el escenario viñamarino como ejemplo de su adptación a diferentes audiencias.

“Si lo que dicen es que los humoristas somos alimentos para el Monstruo, yo puedo asegurarles que me llevo bien con el Monstruo. No tengo problemas con el monstruo. Ahora si no me llaman esta vez, no hay problemas, me guardaré para el Festival de Olmué 2024″, cerró.