“Me dio mucha lata lo que sucedió”: Pamela Leiva lamentó las pifias a Belén Mora en Viña y aseguró que “hoy la admiro tres veces más”

Pamela Leiva reconoció esta mañana en el programa “Tu día”, donde debutó como panelista, que le “dolió la guata” y le “dio lata” ver como un sector del público que asistió anoche al Festival de Viña pifió la rutina de la humorista Belén Mora.

Si bien destacó que en los primeros 40 minutos de su show la actriz se llevó con todos los merecimientos una Gaviota, lo que padeció en su segunda parte del espectáculo, con la pifiadera de la gente, fue complejo.

“Quiero decirles que el trabajo de ser comediante, pero esto desde años, años antiguos, nos podemos remontar a la época del Renacimiento, es un trabajo muy kamikaze, y a diferencia que cualquier persona que sube a un escenario, como un cantante, bailarín, mago, el comediante, uno nunca sabe cuál va a ser el resultado. Y hay partidos buenos, y hay partidos malos, y hay partidos más o menos. Y eso nos ha pasado a todos los que nos hemos subido a un escenario, como comediante”, inició la standupera, que en la primera noche del Festival arrasó con su rutina de humor.

La defensa de Leiva a rutina de Belén Mora

“La rutina de Belén, la parte de Simba, que fue su bis, yo esa rutina la he visto a ella hacerla. Muy efectiva, donde uno se ríe mucho. La parte de la ensalada, de las mamás que compiten, del curso, de que se saca la cresta haciendo la ensalada y que llega a la cuestión y se le queda en la micro y todo lo que ella hace para poder lucirse como mamá, es una rutina que era efectiva y funcionó, y que ella la probó mucho”, explicó Leiva, quien aseguró que de haber sido ella la víctima de la pifiadera habría optado por retirarse del escenario de la Quinta Vergara.

“Si me hubiese pasado algo así, yo me voy. Es que yo me he bajado de shows, he tenido rutinas más largas, pero digo: Ah no, ya chao’. Yo creo que sí me hubiese bajado”, dijo la también exchica reality.

“Yo creo que Belén fue súper honesta también. Yo no había visto la conferencia de prensa, cuando veo que ella habla, que ella siente y ella sabe que se ganó la primera Gaviota, y ella es también muy honesta en decir ‘la de oro no me la he ganado todavía’. Si la quiero, tengo que ir por ella, y creo que ella, apostando, y arriesgando como uno lo hace siempre que sube a un escenario, quiso ir por la segunda y no obtuvo el resultado que esperaba”, prosiguió la humorista, quien no dudó en declarar su admiración por la “entereza” que mostró Belén en el escenario.

“Muchos pidieron que siguiera y por ellos seguí”: Belenaza prefirió mirar el vaso medio lleno mientras la pifiaban en Viña

Hasta Kel Calderón tuiteando: redes sociales hablaron de la “incomodidad” tras final de la rutina de Belén Mora

“Ella mantuvo una entereza sobre el escenario impactante. De verdad, si antes la admiraba, hoy la admiro tres veces más”, afirmó Pamela, quien insistió en que las pifias se masificaron porque mucha gente que estaba disfrutando del show de Mora se distrajo con ellas y no pudo escuchar completa la última historia de la comediante.

Público distraído

“Creo que también pasó un poco que la gente, yo estaba en un sector de la platea, y ahí la gente estaba bien silenciosa en esa parte y que era la misma gente que río mucho, en momentos, por ejemplo, Carmen Gloria Arroyo, cuando la nombra, yo de verdad me reí a carcajadas, me dio mucha risa, cuando habló de Bernardo y todo. ¿Pero que empezó a pasar en ese momento? Que la gente se empezó a distraer y estaba más preocupada de las pifias que se escuchaban. Me dio lata. Yo a la Belén la admiro mucho. Yo admiro mucho su capacidad teatral, los acting que tiene, los cambios, entonces me dio mucha lata lo que sucedió ayer en esa segunda parte. Me empezó a doler la guata. Y la gente como que nos mirábamos, y había un grupo de personas que gritaba: ‘¡Vamos, Belén, vamos! Pero qué pasó, que esas mismas personas que rieron con ella, estaban más preocupadas de lo que estaba pasando y no pusieron atención a esa parte de la historia”, explicó.

Toto Acuña por presentación de Belenaza en Viña: “Iba tan bien HASTA la ensalada..”

Rutina de Belén Mora alcanzó el mayor peak de sintonía en la transmisión del Festival de Viña

Respecto del futuro de la humorista luego de su presentación en la Quinta Vergara, Leiva aventuró que no pasará más allá.

“Esto fue un día, y esto fue un festival, que obviamente uno lo espera, pero aquí no está en juego la carrera de Belén. No dejará de ser la comediante que es. Ella va a volver y seguirá haciendo humor”, concluyó.