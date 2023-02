“Medio fortuito”: Eduardo Fuentes contó porqué saluda en lenguaje de señas en el Festival de Viña

Eduardo Fuentes no sólo ha destacado en esta edición del Festival de Viña del Mar por haber sido uno de los inesperados protagonistas en la exitosa rutina del humorista Rodrigo Villegas, sino que por sus saludos en lenguaje de señas que en cada jornada festivalera entrega cuando es presentado como parte del jurado de la competencia musical del certamen artístico nacional.

Cada jornada, sagradamente, el rostro de TVN saluda con sus manos enviando un mensaje a las personas con deficiencia auditiva que ven el Festival. Desde un sencillo “gracias” o “necesitamos más amor”, que esta mañana fue uno de los temas que abordó en el matinal “Buenos días a todos”.

Los gestos de Eduardo Fuentes

En el programa de la señal pública fue que Fuentes recordó un trabajo de antaño para explicar el uso del lenguaje inclusivo en sus presentaciones en la Quinta Vergara.

“Eso fue medio fortuito. Cuando empecé a dar el informe del tiempo (en sus inicios televisivos en TVN), yo terminaba diciendo gracias (en señas), y siempre me quedó el gesto”, explicó el periodista, quien decidió llevar esa costumbre a Viña del Mar para diferenciarse en su nuevo rol de jurado.

“Cuando estábamos en la preparación, revisé qué hacían los jurados anteriores cuando saludaban, algunos tiraban besos, otros mostraban carteles con mensajes y así. Entonces, me acordé de la seña y dije: ‘Voy a dar las gracias’, pero al otro día tenía que hacer otro gesto y empecé a buscar información”, relató Fuentes, quien amplió su repertorio de señas gracias a los consejos de una profesional en traducción a lengua de señas.

“Ayer (miércoles), en una actividad del jurado del sanatorio marítimo en un centro hospitalario, me encontré con la chica de la Municipalidad que hace la traducción a lengua de señas. Me acerqué y le comenté lo que estaba haciendo y le pedí un par de frases. Entonces me explicó cómo se decía ‘necesitamos más amor’. La grabé y es lo que dije anoche”, finalizó.