Andrés Caniulef: “Siento que estoy recuperando un espacio que me costó tantos años construir”

Para Andrés Caniulef, el periodista de espectáculos que las últimas semanas tuvo un nuevo aire en el matinal “Mucho Gusto” después de su abrupta salida de pantalla con el fin de “Me Late”, todo lo que ha vivido este tiempo ha sido un maravilloso “reencuentro con mi trabajo” y la posibilidad “de demostrar que estoy de regreso”.

Principalmente, cuenta Caniulef en entrevista con lun.com, porque su retorno a la cobertura del Festival de Viña del Mar, gracias a sus intervenciones en el matinal del canal privado y el programa “Mega Festival”, le hicieron reencontrarse con un “viejo amor” que en los últimos años había dejado de lado debido a sus problemas de salud mental y adicciones, que luego de un intenso tratamiento pudo superar.

Lo puedo decir con total propiedad: estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi vida. Más pleno. — Andrés Caniulef

El renacer de Andrés Caniulef

Y el mayor ejemplo de su mejoría, asegura el periodista, llegó de la mano de su cobertura del show de la Quinta Vergara, espacio del que estuvo ausente hace un lustro.

“Para mí (haber estado en el Festival) es como un reencuentro con un viejo amor, y a la vez es un reencuentro con mi trabajo, con quien soy”, reconoce Caniulef, quien valora “la posibilidad de demostrar que estoy de regreso. Siento que hubo una pausa profesional y de vida que me hizo enfrentar mi historia de otra forma”.

“Varios años me demoré para volver a ocupar una posición similar a la de antes, pero también llego ahí desde otro lugar, que para mí es más valioso. En términos laborales, siento que estoy recuperando un espacio que me costó tantos años construir. Y bueno, en mis momentos de crisis eso era lo que más me pasaba. Sentía que estaba tirando por la borda todo lo que había trabajado”, reveló Andrés en su íntima conversación con el medio de circulación nacional.

Parte importante en este renacer del periodista está en el apoyo que, en su momento más problemático, consiguió de parte de Daniel Fuenzalida, el rostro que lo acogió en “Me Late”, pero que antes lo rescató de su más profunda crisis existencial.

“Tengo un cariño súper grande por Daniel. Me ofreció ayuda en un momento en que yo no lo conocía (...) el programa me permitió liberar mi personalidad. No tenerle miedo de opinar de forma clara”, dice Caniulef, quien ratifica el importante rol que jugaron sus padres en su renacer profesional.

El nuevo rol de Caniulef

“A mi trabajo y a mi familia debo este momento. Lo puedo decir con total propiedad: estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi vida. Más pleno. Siento que he dejado tantos miedos y tantas frustraciones de lado. Hoy tengo una relación con mi familia que la disfruto mucho”, reconoce.

“Cuando yo hice mi proceso de sanación y toda mi terapia, mucho tenía que ver con no enraizarme, no entablar una relación sana con mi familia y mi entorno. Hoy es todo lo contrario. Sin ir más lejos, vivo con mis papás (...) no volví a vivir con ellos por elección. Llegué a vivir con ellos porque me aconsejaron que era el mejor camino para cuidar el proceso de rehabilitación que había hecho. Y tenían toda la razón. Hoy mi familia es mi ancla. Descubrí ahí que me faltaban esos procesos de conversar con mis papás, contarles lo que me pasaba, que ellos me contaran qué les pasa, sobre todo en tiempos de la pandemia y lo solos que se sintieron (...) me gusta hacerlo también (vivir con ellos). Al principio fue forzado volver a vivir con ellos porque para mí era estar a prueba todo el tiempo”, relata Caniulef, quien hoy asegura sentirse más “seguro” y “estable” gracias a la contención familiar y su despertar en los programas de televisión.

“Me siento firme, estable, feliz y motivado. Creo que todo eso se traduce en el éxito que estoy teniendo. Y lo digo desde la humildad, porque para mí lo que vivo en mi trabajo tiene que ver con un reconocimiento a mi pega. No es más que eso”, aclara el periodista, quien desde su nueva vereda busca otras cosas en los proyectos laborales donde se involucre.

“Yo no busco ser estrella o millonario, que era en el fondo la idea que uno tenía antes. Uno estaba en la tele para tener un cierto estatus de vida y fama. Y no, poh, hoy he aprendido que el mayor lujo es el equilibrio”, concluyó.