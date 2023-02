“Los vieron muy acaramelados”: sorprenden a Gonzalo Valenzuela en cariñosa cita con modelo chilena

Un sorpresivo paparazzeo revelaron anoche en el programa “Zona de estrellas”, donde aseguraron que el actor Gonzalo Valenzuela tuvo una cariñosa cita con la modelo nacional Kika Silva en un restaurante del balneario nacional.

El encuentro, indicaron en el espacio, se produjo en el reciente Festival de Viña del Mar, y si bien ninguno de los involucrados ha confirmado alguna incipiente relación amorosa, lo concreto es que las imágenes los mostrarían “muy acaramelados” en el local donde se reunieron.

El paparazzeo a Gonzalo Valenzuela

“Este pasado fin de semana, dos figuras relacionadas con el Festival estuvieron juntos en la Laguna de Zapallar. Los vieron muy acaramelados en un restaurante”, contó el periodista Pablo Candia.

El encuentro de Valenzuela y Kika Silva, que no pasó más allá del dato entregado por Candia en “Zona de estrellas”, reabrió una antigua información que otra de las panelistas del programa, Mariela Sotomayor, había destapado en estelares de farándula argentinos, y que tuvo que ver con un supuesto affaire que el año pasado tuvo Benjamín Vicuña con la misma modelo chilena.

¿Nuevamente fue infiel?: aseguran que Benjamín Vicuña engañó a su actual pareja con Kika Silva

Kika Silva se hartó de las críticas y defendió a Benjamín Vicuña: “Abúrranse de buscarle pareja”

“En pleno escándalo con la China (Suárez), ya estaba comenzando el coqueteo con Eli (Sulichin). Y por esa mala suerte que tiene Benjamín, en un evento que hubo acá, una persona lo vio que se fue con Kika Silva, una modelo e influencer de Chile. Dicen que se fueron muy juntos los dos solitos y escondidos de todo el mundo antes que el evento terminara”, contó en su oportunidad Sotomayor, revelación que rápidamente salió a desmentir la involucrada en una conversación con José Miguel Viñuela en un Live de Instagram.

“Siento que es un poco mucho. No puede ser que salude a alguien, o lo miren, y se arme algo. Siempre lo involucran con cosas que no tienen nada que ver. Él tiene su pasado, pero ya se pasan. No se cansan de buscarle pareja”, reclamó Kika, quien en esta ocasión no ha dado luces de confirmar o negar al rumor de un posible acercamiento con Valenzuela.