“Mi cirujano plástico favorito”: Kel Calderón sorprende con transformación en su rostro en video viral

Kel Calderón, la reconocida influencer chilena, ha publicado recientemente un video en su cuenta de Instagram donde muestra cómo perfila su rostro sin la necesidad de recurrir a la cirugía plástica.

El video comienza con Kel presentándose como Raquel Calderón y explicando que va a visitar a su cirujano favorito, el maquillador Raul Flores. “Hola, mi nombre es Raquel Calderón, pero me dicen Kel y hoy vine donde mi cirujano favorito, mi maquillador, Raul Flores. Hoy vamos a dividir el rostro en dos para que vean la magia del maquillaje”, explica Kel.

Luego, el maquillador demuestra cómo aplicar diferentes productos en cada lado del rostro para enmarcar las facciones y cambiar completamente la apariencia.

A pesar de que el objetivo del video era demostrar la magia del maquillaje, los usuarios de Instagram no perdieron la oportunidad de recordarle a Kel sus supuestas intervenciones quirúrgicas en los comentarios.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos y elogiaron su belleza como “Grande kel. Qué hermosa forma de callar bocas. Es el arte del maquillaje” o “Eres guapa, con o sin cirugías” , otros se enfocaron en criticarla por los retoques estéticos y su posición privilegiada al tener acceso a ellos: “¿Que le pasó al labio?”, “Se hace la que no tiene intervenciones, pero su cara está muy distinta” o “Claro como tú tienes plata se puede, pero el que no tiene, no se la hace”, fueron algunas de las críticas recibidas por la influencer.

Kel, sin embargo, decidió responder solo a los mensajes más positivos y animó a sus seguidores a seguir experimentando con el maquillaje.

Revisa el video a continuación: