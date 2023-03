“Quedó de película”: Kel compartió el drástico cambio de su terraza y se llenó de elogios

Kel Calderón ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos con la increíble transformación que ha realizado en su terraza. La influencer es bastante activa en las redes sociales y suele compartir con sus seguidores parte de su día a día.

En esta ocasión, la hija de Raquel Argandoña, decidió compartir con todos sus fanáticos la espectacular remodelación que hizo en su departamento. Y no, no estamos exagerando cuando decimos espectacular, ¡es una auténtica maravilla!

La joven publicó un video donde se puede apreciar el antes y después de su terraza, y la diferencia es simplemente sorprendente. Gracias a la ayuda de la marca con la que trabajó, Kel pudo crear un espacio de relajación totalmente renovado y acogedor.

La influencer optó por incluir unos magníficos sillones largos en tonos blancos, negros y beige, combinados con muebles de madera en color negro que hacen que el espacio luzca espectacular. Y como si fuera poco, todos los cojines tienen tonos nude con pequeños toques de negro, lo que le da un toque súper elegante al ambiente.

“AMO AMO AMO REMODELAR MI CASA. Con las chicas de @rusticchic.cl creamos esta terraza con muebles de madera en color negro que no puede mas y me da muchos espacios nuevos para pasar el rato”, escribió Kel junto a su publicación.

Y es que no podemos culparla, ¡quién no ama tener una casa hermosa y acogedora! Pero lo más interesante es que la joven preguntó a sus seguidores qué les parecía la remodelación, y no fue ninguna sorpresa que recibió cientos de elogios.

Incluso su pareja, el chef Renzo Tissinetti, no se quedó atrás y dijo: “¡Esto sí que es tener buen gusto! Quedó de película ahora la terraza”.

“Totalmente bello”, “Buen gusto”, “Todo hermoso”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Si te estás preguntando si vale la pena ver el video, la respuesta es un rotundo sí. No te pierdas esta increíble transformación y ¡Felicidades por este gran cambio!

Revisa el video que compartió “Raquelita” en sus redes: