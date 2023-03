Lisandra Silva acusa de xenofóbico a Sergio Rojas por imitar su acento: “Digan no a la xenofobia y discriminación”

Lisandra Silva, la influencer y empresaria cubana, acusó a Sergio Rojas, el periodista de farándula, de xenofobia por imitar su acento en un video. En una serie de publicaciones en Instagram, Silva se mostró indignada por la imitación de Rojas, y criticó la persistencia de actitudes discriminatorias.

“Imagínate la discriminación, el bullying y la xenofobia que uno tiene que aguantar a uno que se dice ser periodista. Que falta de respeto tan grande en el 2023″, dijo. Además, reiteró que la afirmación de Rojas de que ella había canjeado a sus hijos por un jardín infantil era falsa, y afirmó que ya había tomado medidas legales al respecto.

[ “Hay un límite para el cahuín”: Lisandra Silva anunció acciones legales en contra Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar tras revelar información de su hijo ]

[ LEE TAMBIÉN: “Parece que los químicos te están afectando el cerebro”: Sergio Rojas arremete contra Lisandra Silva tras anunciar querella contra Luis Sandoval ]

En particular, Lisandra se mostró preocupada por el bienestar de sus hijos, manifestando lo siguiente: “Me dieron hasta deseos de llorar de pensar que estoy haciendo crecer a dos niños en Chile, que van a agarrar mis modismos, mi forma de hablar, mi idiosincrasia como cubana porque son también cubanos, y que le hagan bullying en la calle, en la escuela, ‘porque él habla otro idioma’”, agregó.

La empresaria hizo un llamado a la no discriminación y la aceptación de los extranjeros que luchan por una mejor vida. “Por favor, digan no a la xenofobia, digan no a la discriminación. Acepten a los extranjeros, acepten a las personas que están luchando en otro país por un mundo mejor, o simplemente están por amor en otro país, como yo, que me quedé acá por amor, me quedé acá por mis hijos”, concluyó.