“Me chocó India, no fue fácil estar en ese país”: Pancho Saavedra adelantó nueva temporada de “Socios por el mundo”

Francisco “Pancho” Saavedra entregó este miércoles detalles de lo que será la segunda temporada del programa “Socios por el mundo”, que este jueves 9 de marzo se estrenará en las pantallas de Canal 13 (después de T13 Central), y de la que el animador señala que su paso por India le resultó muy chocante debido a las grandes diferencias culturales que tiene el gigante asiático con Chile.

“Fueron 70 días grabando ‘Socios por el mundo’, donde recorrimos India, Japón, Tailandia y Uganda. A diferencia de la temporada 1 (donde visitaron Marruecos, España, Italia y Egipto), aquí los entornos son muy diferentes y las experiencias que vivimos también. No hay ninguna parecida a la otra. Lo que nos pasó es muy distinto”, indicó el rostro de la señal controlada por la familia Luksic, quien en este nuevo ciclo de programas nuevamente compartirá escena con el actor Jorge Zabaleta, con quien mostrará la pobreza Uganda o los crematorios indios.

“(El viaje implicó) estar en los crematorios en India hasta llegar a Uganda, un país que fue abandonado. Es como que se siente que el mundo se olvidó de África, como que el mundo se olvidó de la pobreza extrema que tiene África. Estuvimos en lugares en los que nunca nos encontramos con un chileno, y sólo podías tomar agua de botella, al nivel que al ducharte tenías que tener el cuidado de cerrar la boca”, reconoció el aún impactado Saavedra.

“Hay que imaginarse, por ejemplo, que en Delhi (Nueva Delhi, la urbe capitalina de India) hay 40 millones de habitantes, solamente en la capital, y nosotros somos 18 millones en todo el país. Es una locura”, agregó el conductor, quien reconoció quedar impresionado del lugar, ya que “si alguien se muere no se nota”.

El impacto de Pancho Saavedra

“Todo es muy distinto (...) la pobreza, la cultura, las costumbres y uno tiene que llegar entendiendo y no queriendo cambiar las cosas”, indicó Saavedra, aún impactado por las costumbres indias.

“A mí me chocó India, no fue fácil estar en ese país (...) pero después Jorge (Zabaleta) me dijo algo muy cierto, que uno no puede pretender llegar a cambiar lo que tú vives en otros países. Hay que verlo desde los ojos de ellos y hay que aprender a respetar”, dijo.

Con todo, Saavedra rescata que dichas experiencias son precisamente el principal atractivo para que la audiencia les de una alta sintonía.

“Se viene una tremenda temporada en ‘Socios por el mundo’. Esta es una aventura inolvidable y es mucho más intensa y atómica que la anterior. Nos pasan muchas más cosas, hay mucho más contrastes y definitivamente los países que visitamos son mucho más distintos a Chile y a nuestra cultura que los de la primera temporada”, finalizó.