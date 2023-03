Raúl Peralta rompe el silencio y sale al paso de polémica entre Sergio Rojas y Lisandra Silva: ”No crean las mentiras que leen”

Harto polvo ha levantado la polémica originada por Lisandra Silva y Sergio Rojas. Todo comenzó con lo comentado en el programa Qué te lo Digo en Instagram, donde los periodistas indicaron que la participante de “Aquí se Baila” habría sacado a su hijo mayor del jardín infantil por no recibir canje.

Además un sitio de farándula publicó una fotografía del jardín, por lo que su nombre quedó expuesto.

A raíz de esto Silva anunció demanda y provocó también la reacción de Rojas, en algo que finalmente ha terminado en convertirse en una bola de nieve.

Hasta el momento el padre de los hijos de Lisandra, Raúl Peralta, no había hablado, hasta ahora, que rompió el silencio a través de sus redes sociales.

“Han sido muchas las veces que han tratado de dañar a mi familia con mentiras, calumnias y rumores falsos, lo que les pido a ustedes que siempre han estado ahí con nosotros, es que no crean las mentiras que leen o escuchan de personas que lo único que buscan es atención a costa de engañarlos a todos”, comenzó.

“Nunca respondo a las mentiras que inventan porque al ser artista yo ya entendí que es parte de...y de verdad no me importa lo que digan o no digan, pero esta vez involucraron a uno de mis hijos y eso para mí y se que para todos los que somos padres y madres es una línea que nunca se debería cruzar”, argumentó.

El bailarín precisó que “siento lástima y estoy en contra de las personas que buscan lucrar a través del engaño y periodismo barato”.