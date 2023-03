“Peligra su privacidad, integridad”: Lisandra Silva asegura estar destrozada luego de que un medio de farándula revelara información de su hijo

La polémica de Lisandra Silva parece que aún no acaba, esto puesto que la modelo reveló que una página de farándula viralizó el nombre del jardín infantil de su hijo.

Cabe recordar que todo esto comenzó luego de que la participante de “Aquí se Baila” anunció acciones legales en contra de Sergio Rojas y Luis Sandoval, quienes comentaron que la influencer habría sacado al menor del establecimiento educacional por no recibir canje.

“Les gusta el canje, oye Luchito me llegó una información súper buena... la Lisandra llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, el cual estuvo un mes y lo sacó porque el jardín infantil se negó a un canje con ella, entonces pescó al ‘cabro chico’ y ni siquiera fue capaz de pagar el mes”, aseguró uno de los periodistas.

Lisandra sacó las garras

Hasta ese minuto el jardín seguía siendo un misterio, puesto que los comunicadores no revelaron detalles sobre el establecimiento. Sin embargo, en las redes sociales empezó a correr rápido una imagen de Lisandra junto a Raúl y su primogénito.

“A raíz de todo lo que sucedió y el morbo de saber dónde estaba mi hijo, todas las páginas comenzaron a investigar el paradero de mi pequeño, ahora peligra su privacidad, integridad”, sostuvo de entrada a través de sus historias de Instagram.

“Encontraron una foto que fue subida sin autorización y la publicaron con el nombre del jardín, si eso no es maldad no sé que es, pero obviamente no les puede importar menos la privacidad de un menor, eso ya no es farándula, es maldad humana”, aseguró molesta.

Finalmente, la modelo aseguró que estas personas “que viven detrás de esas páginas detrás de esos personajes copuchentos. Robar de una página escolar la foto de mi hijo y hacer público su paradero”, dijo.

“Son terribles, denuncien ese acto terrible, estoy destrozada”, sentenció.

Historia de Lisandra Silva | Instagram