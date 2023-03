Lollapalooza Chile ratifica los horarios de sus shows y confirma dos sensibles bajas en su cartel

Con dos sensibles bajas y la incorporación de una banda canadiense en su reemplazo, los organizadores de Lollapalooza Chile 2023 confirmaron finalmente el horario de los espectáculos que presentará el cartel definitivo de artistas que se presentarán del viernes 17 al domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

A ocho días del evento, la productora detrás de la organización del espectáculo informó que las bandas Dominic Fike y 100 Gecs no se presentarán “por motivos de fuerza mayor”, dejando a los canadieses de Mother Mother como el show que los reemplazará.

La parrilla de Lollapalooza Chile

De esta forma, la grilla presentará en su primera noche a la estadounidense Billie Eilish, quien ofrecerá su concierto entre las 21:30 y 23:00 horas en el escenario Costanera Center.

Ese día también se presentarán artistas como Kali Uchis, Rise Against, Usted Señálemelo, Modest Mouse, Claptone y Lil Mas X, entre otros.

Por su parte, el stage Kidzapalooza contará con la preencia de los espectáculos de Mi Perro Chocolo, Tikitiklip, El Barco Volador y Hola Flinko.

El sábado, por su parte, cerrará su jornada con la presentación de Drake y tendrá en su parrilla de artistas a Cigarettes After Sex, Armin Van Buuren, Rosalía, Cris MJ, Young Cister, El Kuelgue, Villano Antillano y Danny Ocean, entre otros.

Esta jornada tendrá en el escenario infantil a Nano Stern, Sinergia Kids, Go, Go Gallopipe y School of Rock.

El último día del evento tendrá su broche con la presentación de la agrupación Twenty One Pilots, que reemplazó a la primera baja de Blink-182, en el Costanera Center Stage y Jamie XX en el Perry’s Stage.

Ese día también dirán presente Tame Impala, Purple Disco Machine, The 1975, Alex Andwanter y Jane’s Addiction, entre otros. En el Kidz, por su lado, repetirán Mi Perro Chocolo, Tikitiklip, y junto a ellos se sumarán Lyra y Caleuchístico.

Las entradas siguen disponibles en el sistema Puntoticket y el proceso de retiro de pulseras ya está disponible hasta el 16 de marzo en Lolla Store, en el Costanera Center.