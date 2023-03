“Me puse a llorar”: Marlen Olivari reveló traumático episodio que tuvo con cirujano que le realizó su primer implante mamario

Marlen Olivari reveló esta semana un traumático episodio que vivió con el cirujano plástico que le realizó su primer implante mamario y que, en sus palabras, es una abusiva práctica que habitualmente “hacen muchos doctores”.

La denuncia la realizó en el programa “Tal cual”, donde contó de todas sus intervenciones quirúrgicas al animador José Miguel Viñuela y al panelista, Jordi Castell, con quienes abordó el tema de las operaciones estéticas.

El trauma de Marlen Olivari

“Yo me puse, hace muchos años atrás, y que la gente sabe, porque yo era plana. Yo era basquetbolista y todo, y era completamente plana. Muy poco”, reconoció Olivari, quien explicó que tal retoque estético se lo realizó una vez que ganó el Miss Hawaiian Tropic y poco antes de incorporarse como figura estable del estelar “Morandé con Compañía”, en Mega.

“Mi mamá un día me dice: ‘Oye. ¿Por qué no te pones un poquito?’. Antes de Morandé (con Compañía), cuando había sido Miss Hawaiian Tropic. Y me puse. Después ya se empezaron, con el peso, a caer un poco, después me las cambié por otras”, señaló la panelista del programa de TV+, quien sorprendió a sus compañeros en el estudio al confesar que sus primeros implantes mamarios no eran los que ella había pedido al cirujano.

“No, ahí no fui yo. Yo elegí unas chiquititas, más o menos bonitas, copa C. Y después me enteré, porque cuando despierto de la anestesia, y algo que hacen mucho los doctores y hay que tener harto cuidado, que yo no quise decir nada pero me puse a llorar después, que los doctores cuando son varios hombres, despues que salgo de la anestesia me dice: ‘Oye, por si acaso, las que tú elegiste las encontramos muy chicas, porque como entre los hombres estábamos ahí, y en realidad, sabís (sic) qué, no, te pusimos más porque en realidad te quedaba mucho mejor’. Fue terrible”, explicó Olivari, quien motivó la inmediata reacción crítica de Viñuela y Castell, que cuestionaron la ética del profesional médico.

Al final, la excandidata a alcaldesa de Viña del Mar reconoció que con los años reemplazó sus incómodos implantes, aunque con la intención de quedar “plana” a futuro.

“Yo después que fui mamá me las saqué y me hice una reducción con una doctora que falleció de la Clínica Las Condes, que la atropelló su propio auto, en el portón eléctrico. Su estacionamiento estaba como en subida, entonces ella se baja a sacar algo de la maleta y el auto se viene pa’ atrás y se aplastó. No me acuerdo de su nombre. Ella me hizo la reducción mamaria porque yo tengo un tema, yo por mí sería plana y mañana mismo me haría lo que hizo la Kim Kardashian, sería plana, me sacaría todo”, cerró.