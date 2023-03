Adelanto del “De tú a tú” impactó con dolorosa revelación de Ingrid Cruz: “Se me partió el alma”

El episodio de anoche en el programa “De tú a tú” conmovió a miles de espectadores de Canal 13 quienes conocieron, en primera persona, de la lucha que por estos días tiene Lizardo Garrido con su leucemia, la muerte de su esposa (Myriam, en 2018), por un cáncer de pulmón; y el infarto que sufrió tras el fallecimiento de su pareja y que le permitió reencontrarse, después de 30 años, con su actual pareja, Vilma.

Un episodio de alta emotividad que tuvo su corolario con un adelanto de la próxima figura que será entrevistada por Martín Cárcamo en el estelar de la señal privada, y que promete ser tanto o más emotivo que el del exfutbolista de Colo Colo y la selección chilena.

El dolor de Ingrid Cruz

Esto, porque en el capítulo del domingo 19 de marzo, el rostro de Canal 13 escarbará en la vida de la actriz Ingrid Cruz, quien en uno de los momentos del programa recordará el doloroso momento que padeció luego que en 2006 sufriera de una pérdida de un embarazo.

Un dolor que en el adelanto del episodio la actriz revelará que “fue lo más duro que yo he vivido en la vida”.

“Me llevan, me hacen una ecografía, me dijeron: ‘No hay latido’, y yo quedé así (hace el gesto de quedar paralizada)”, cuenta Cruz, quien revelará detalles desconocidos del devastador momento.

“Después me dicen: ‘¿Llamo a alguien para que te venga a acompañar?’. Ahí me fui a la mierda, tenía cinco meses y medio, tenía pieza y nombre (...) eso fue lo más duro que yo he vivido en la vida, por lejos, se me partió el alma”, señaló.

Cabe recordar que esta no ha sido la primera vez en que la figura televisiva ha dado a conocer la historia de su pérdida, como una conversación que tuvo el año pasado con Pancho Saavedra, donde reconoció haber estado mucho tiempo viviendo “a concho el dolor”.

“Aprendí mucho, después del dolor, claro, me viví a concho el dolor, pero aprendí que estaba viva, que tenía que aprovechar el estar aquí y que quería actuar, era impresionante mis ganas de actuar. Eso me movilizó, me cambié de canal (en esa época formaba parte del elenco de actores estables de Canal 13), me movieron la tierra y fui otra también”, explicó.