La esposa de Gary Medel Cristina Morales arremete contra la madre de los hijos del futbolista: “Me hierve la sangre”

La actual esposa del futbolista chileno Gary Medel, Cristina Morales, no pudo quedarse callada ante las acusaciones de “abandono” que Alejandra Henríquez, madre de los gemelos mayores del jugador, hizo públicas. Morales, defendió a su marido a través de su cuenta de Instagram y aplaudió su labor como padre.

Morales compartió su experiencia personal, explicando cómo su padre biológico las abandonó a ella y a su hermano cuando eran pequeños. “Lo siento pero con esta hipocresía sí que no puedo. No puedo porque mi padre biológico nos abandonó a mí y a mi hermano de pequeños sin aportar nada, ni afectivo ni económico. He visto como mi madre se ha levantado cada mañana y ha hecho todo para que a mí y a mi hermano no nos falte de nada” fueron sus palabras.

En esa misma línea continuó declarando: “Así que después de vivir eso y saber que es, me hierve la sangre ver como mujeres que han tenido presente al padre de sus hijos tanto en lo económico como en lo emocional tienen la cara dura de subirse al carro de todas esas mamás que realmente sí tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y poder ponerles un plato de comida a sus hijos”, señaló Cristina.

Morales declaró que es vergonzoso que alguien “se haga la víctima y use a sus hijos para incitar odio hacia el padre de sus hijos”, en este caso, Gary Medel. Según Morales, las acusaciones de Henríquez son falsas y forma parte de una campaña de acoso y derribo contra Medel. Además, hizo un llamado a Alejandra de sentirse afortunada por el padre que tienen sus hijos. “Basta ya de llevarte todo al otro extremo para incitar odio hacia el padre de tus hijos. Te recuerdo que hace muy poco hubo una videollamada donde Gary te puso como reina pero esa no la grabaste verdad? Esa no te interesa que salga a la luz eh porque si esa conservación saliera a la luz se te caía todo el cuentito que estás montando. Esta campaña de acoso y derribo que estás organizando contra el padre de tus hijos es bochornosa”, complementó.

Por último, Morales destacó que el padre de los gemelos de Medel estaba a 10.000 km, dejándose las piernas para que a sus hijos no les faltara nada. Por lo tanto, las acusaciones de Henríquez son infundadas y solo buscan crear una imagen negativa de Medel. “Obvio que no fuiste por la vía legal a reclamar un aumento porque por detrás no te faltaba de nada incluido el cariño”, finalizó.

