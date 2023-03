“Me sorprendió”: Fabrizio Copano celebra que su show en Viña tenga casi 5 millones de vistas en Youtube del Festival

Fue el gran vencedor del pasado Festival de Viña, el humorista Fabrizio Copano, quien gracias a su rutina en el escenario de la Quinta Vergara se llevó las gaviotas de plata y oro, alcanzó el peak de rating del espectáculo veraniego, y hoy tiene cerca de cinco millones de reproducciones de su show en el canal oficial de Youtube del evento artístico.

Un registro que fue ampliamente celebrado por el standupero y exClub de la Comedia, que en entrevista con lun.com aprovechó de agradecer.

El futuro artístico de Fabrizio Copano

“Estoy muy feliz. Es una alegría recibir tanto cariño (...) la verdad me sorprendió lo rápido que subieron las views”, reconoció el humorista.

“Mi primera rutina (de 2017, en la Quinta Vergara) recién ahora tiene cinco millones. Ésta (la de 2023) en un mes está llegando a lo mismo”, agregó Copano, cuya más reciente presentación en Viña acumula 4.971.528 de views en la plataforma social.

Buena parte del éxito en reproducciones, asume Copano, está en la variedad de temas que tocó en su celebrado show en la Quinta Vergara.

“Creo que toqué muchos temas, muy distintos, que conectaron con mucha gente”, explicó el comediante, cuyos próximos pasos artísticos estarán en algunas ciudades de España, donde se irá de gira.

“Estamos armando una gira grande para este año. Espero poder anunciarlo antes del fin de mes. Ahora, lo más próximo es España (ocho presentaciones) y en Chile, el Caupolicán (4 de agosto, en fecha doble)”, aclaró.

La otra ganadora del Festival de Viña del Mar

El éxito de Copano también alcanzó a la comediante Pamela Leiva, quien con su rutina de Viña suma a la fecha 4,6 millones de vistas en el Youtube oficial del Festival.

“Me sorprende que la gente se la repita tanto. Hay personas que me dicen que se la ven todos los días; gente que me ha dicho que la ha visto más de 10 veces. Otros me dicen: ‘Pamelita, pucha, estoy aburrido, tengo pena, pongo tu rutina’. La verdad es que me lo tomo con mucha emoción este éxito. Amo que la gente la quiera ver, se identifique, que se la repitan. Ojalá que esos cuatro millones de reproducciones se duplique, se triplique”, señaló.