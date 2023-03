“Me permitió realmente disfrutar”: Jenny Cavallo extravió su celular y durante un mes estuvo felizmente desconectada

La psicóloga y comediante Jenny Cavallo reveló este jueves que durante un mes estuvo desconectada luego de perder su teléfono celular en un viaje al extranjero con su familia, por vacaciones, tiempo donde pasó del sentimiento de culpa al de total tranquilidad por estar alejada del mundo.

En conversación con lun.com, la figura televisiva contó detalles del inesperado extravío de su aparato y cómo lo hizo para solucionar problemas prácticos, como el cierre de sus cuentas vinculadas al dispositivo o superar la angustia de perder registros familiares de sus vacaciones.

La falta de celular de Cavallo

Según relató Cavallo, la primera sensación que tuvo luego de constatar que había perdido su teléfono segundos antes de tomar una foto a sus hijos, fue un “frío en la espalda” producto de la sorpresiva pérdida.

“Me sentí desconcertada. ¿Qué pasó?”, contó la actriz, quien inmediatamente tuvo un fuerte sentimiento de “culpa” por su descuido.

“Cómo tan volada, por qué lo dejé encima, tengo que cuidar más las cosas”, dijo Cavallo, quien entró en un cuadro de angustia al darse cuenta de todo lo que significaría perder su dispositivo.

“Uno tiene una vinculación práctica y emocional con el teléfono por el contenido que tiene. Por ejemplo, yo tenía todas las fotos de las vacaciones allí y eso fue lo que más me dolió porque habíamos ido de paseo a varios lugares nuevos con mis niños. También está el tema de la seguridad y todo el sistema operativo de trabajo porque para una profesión como la que tengo yo, el teléfono es la oficina. Tuve que bloquear todas las claves, avisarle al banco, no quería que nadie fuera a ver mi correo”, reveló.

Tras el primer impacto, cuenta Cavallo, debió lidiar con el cansancio mental que provoca recuperar claves y activar sus aplicaciones bancarias o de correo en el teléfono que le prestó su marido para enfrentar la falta de celular.

“Después del ejercicio de cerrar todo viene el de recuperar las claves. Y por supuesto, no me acordaba de ninguna. Necesitaba claves para cerrar y abrir nuevamente mi correo. Todo eso en el teléfono de mi marido, que me lo prestó. Al final, cuando estuvo todo bajo control y con acceso a las cosas urgentes: al correo y contacto con mis cercanos y con trabajos que tenía pendientes, vino la calma”, prosiguió la comediante, quien pese a todos los inconvenientes, y con el paso de los días, optó por no comprar un nuevo teléfono hasta que fuera necesario.