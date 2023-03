Daniela Colett está feliz con nuevo novio: “El destino del universo o de lo que sea nos llevó a estar juntos”

La exesposa de Eduardo Vargas, la empresaria brasileña Daniela Colett reconoció este lunes en conversación con lun.com que luego de dar a conocer hace algunos días su romance con el actor Giovanni Dopico, se encuentra “muy feliz”, especialmente porque su actual pareja se lleva bastante bien con sus tres hijos.

“Nos conocemos hace cuatro meses, pero estamos de novios hace poco. Estoy muy contenta, muy enamorada, muy feliz (...) es una persona que es muy parecida a mí, con valores y principios muy similares a los míos. Es más chico que yo (el 1 de mayo cumple 28 años), pero tiene una cabeza muy madura y eso lo valoro mucho. Aparte me trata muy bien”, reveló la ex de Vargas en el medio de circulación nacional.

El nuevo romance de Colett

“Cuando nos conocimos en un principio fue todo muy chistoso. Estuvimos tratando de evitarnos, pero no sé. El destino del universo o de lo que sea nos llevó a estar juntos. Así que estamos muy contentos”, indicó la brasileña, quien en los próximos días nuevamente se encontrará con su nuevo novio, no sin antes dejar a sus hijos en Belo Horizonte con el goleador chileno.

“El próximo fin de semana voy a Belo Horizonte a dejar los niños donde Eduardo y de ahí me voy a Río (de Janeiro) para estar con Giovanni. Este fin de semana estuve sola con los niños disfrutando”, afirmó la empresaria, quien compartió unos días de relajo con sus hijos en el balneario Capao da Canoa, en Porto Alegre, luego de compartir por una semana y media con Dopico.

“La semana pasada estuvo acá (en Porto Alegre). Se fue el domingo pasado, estuvo 10 días. Y después seguramente vendrá otra vez para un viaje familiar”, indicó.

Uno de los temas que más valora Daniela de su nuevo enamorado es la relación que ha entablado con sus hijos, que no dudó en destacar en medio de su conversación con el medio nacional.

La relación con Eduardo Vargas

“La relación con los niños es muy buena, sobre todo con Benjamín. Como que extrañaba tener una figura masculina para poder jugar fútbol, por ejemplo. Giovanni juega con él, lo va a ver jugar y también lo lleva a andar a caballo. En ese sentido, se ha llevado muy bien con los niños. Eso es importante. Él no tiene hijos, pero se lleva muy bien con los míos. Ellos se lo han tomado con madurez. Nunca me vieron nadie después de mi separación. Antes de traerlos les pregunté sobre tener un novio y me dijeron que no había problemas. Además que ellos saben que no había estado con nadie todo este tiempo. Así que fueron muy maduros”, puntualiza Colett.

“Hablé con ellos y les comenté que Giovanni iba a venir. Fue muy bonito el encuentro que tuvieron, nada de tenso en ese sentido. Vamos con calma. Tenemos una linda relación y lo importante es que quiera a mis hijos”, prosiguió la expareja del delantero de Atlético Mineiro, quien espera que tanto su nueva relación con Dopico como la que mantiene en la actualidad Vargas con Juliana Peixoto privilegie que ambas parejas estén en sintonía con los tres menores.

