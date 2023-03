“No hay mucho interés en entregar cosas para los niños”: Marcelo lanzará covers de “Cachureos” con Tommy Rey, Lucybell y Kanela

Marcelo Hernández, creador del icónico programa infantil de las décadas de los ochenta y noventa, “Cachureos”, confirmó este lunes que está trabajando en un futuro álbum que reeditará sus más reconocidos éxitos infantiles en unos covers que contarán con la colaboración de destacados músicos y bandas nacionales.

Entre ellos, se cuentan a agrupaciones como Lucybell o Sinergia Kids, la sonora de Tommy Rey, o solistas como Kanela y José Alfredo Fuentes; quienes en palabras de Marcelo, darán forma a un “álbum de duetos que yo quería hacer hace muchos años”.

La nueva producción que alista Marcelo cuenta con la producción musical de Hugo Manzi, uno de los integrantes de la banda Natalino, que también estará entre los grupos que reversionará uno de los temas del programa infantil de Hernández, como es “Kikirí, kikirí que le haga”.

El nuevo trabajo de Marcelo Hernández

“Es un álbum de duetos que yo quería hacer hace muchos años y entre la pandemia y todo lo demás no lo había logrado. A él (Manzi) le encantó la idea y la respuesta fue positiva de parte de todos los artistas con quienes hemos hablado”, confiesa Marcelo, cuya primera experiencia la tuvo con Sinergia en el pasado Lollapalooza Kids.

“Con ‘Sinergia’ estrenamos ‘Zancudo Draculón’ en Lollapalooza, tuvo mucho éxito, y este otro mes sale ‘Congelao’, con Tommy Rey”, agrega Marcelo en conversación con hoyxhoy.cl, medio que complementa que esta canción es “justamente uno de los grandes éxitos de ‘Cachureos’, que en Spotify suma más de cinco millones de reproducciones, y más de 20 millones en Youtube”.

“A mí no me gusta ir a matrimonios, pero tengo que ir obligado a algunos y termino cantando el ‘Congelao’ cuando están bailando los cabros. Tipo 12 están todos penqueados y me abrazan, se sacan fotos. Es una cosa que está arraigada en la gente. ‘Cachureos’”, afirma el hombre detrás del programa infantil.

“Le pregunté (a su amigo, Fuentes) y me dijo: ‘Feliz grabo contigo’ la canción ‘A mover el pollo’. Además, Lucybell está preparando el cover de ‘La mosca’ y Kanela, de Noche de Brujas, el de ‘Las vocales’. Todos ellos, a dúo conmigo, y en la onda de ellos, no la de ‘Cachureos’. O sea, Tommy Rey canta con su sonora y yo participo con ellos”, señala Marcelo, quien a pesar del éxito de público que tienen sus espectáculos en vivo, no ve ninguna opción de regresar a la tele con un espacio infantil como el que lideró el siglo pasado.

“Es más barato comprar cosas en conserva que producir, esa es la única explicación. Ponen monos animados o cualquier cosa de afuera. La creatividad no existe, se hace lo que se supone que está pegando en otra parte y lo ponen. Y en los niños sale mucho más barato poner un dibujo animado que contratar actores, estudio, escenografía, por eso no hay. Aparte, tampoco hay mucho interés en entregar muchas cosas para los niños, así lo veo yo”, plantea Marcelo, quien da como un ejemplo una iniciativa suya que nunca ha generado interés entres los ejecutivos de canales nacionales.