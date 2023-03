Romeo Santos: “Vivimos en la era de cristal y uno debe tener cuidado en lo que hace y en lo que dice”

Romeo Santos analizó este martes el abrumador éxito de su seguidilla de recitales ofrecidos en el Movistar Arena, y que llegarán a las nueve presentaciones entre esta y la semana pasada.

Un fenómeno que al representante de la bachata lo tiene sorprendido debido al fervoroso apoyo que le han demostrado sus fans en Chile.

“Es difícil describir en palabras, pero el público chileno tiene una euforia peculiar, en el buen sentido de la palabra. Yo digo: ‘¿No se cansan de mí?’. Y veo personas que se repiten en cada noche. No se cansan para nada. Yo subo al escenario y, si fuera por mí, me demoraría más, estaría tres horas arriba. Y no lo hago porque tengo que cuidar la voz”, reconoce el artista en conversación con latercera.com, quien en su gira titulada “Fórmula Vol. 3″ ya ha realizado shows el 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de este mes, a la espera de ofrecer otros tantos conciertos esta noche, el miércoles 29 y el jueves 30.

El fenómeno de Romeo Santos en Chile

“En otros mercados hacemos dos a tres noches, pero aquí es una exageración, en el buen sentido de la palabra. ¿Acá otros artistas han hecho lo mismo, el mismo número de conciertos?”, se pregunta el cantante, quien confidencia que la idea original era presentarse en el Estadio Nacional, debido a su mayor capacidad de espectadores.

“Nosotros íbamos a hacer en Chile el estadio (Nacional), pero no estaba disponible. Eventualmente podríamos haber hecho tres estadios, porque lo que estamos haciendo ahora, creo que son 120 mil (espectadores), equivale a eso”, dijo.

Tanto conciertos han hecho mella en el cantante, quien reconoce que en su estadía en el país, aparte de sufrirlo todo con el temblor de la semana pasada, no ha podido “dormir tanto como debería”.

“Se supone que ya debería estar aquí adaptado, porque llevo más de una semana. Y eso que tomo melatonina. Me dieron unas pastillas, no sé qué es, las partí por la mitad y supuestamente eso te da sueño”, dijo.

Otros de los temas que el músico abordó en la entrevista con el medio de circulación nacional, y donde asumió que es un complejo fenómeno social, fue en la forma de cantarle al amor y a la mujer en estos tiempos.

La postura de Romeo Santos con sus críticos

Consultado por si sus actuales letras sobre “mujeres, el amor y la infidelidad” han sido determinadas por “expresiones como el feminismo”, Santos reveló que ellas no han incidido demasiado en sus composiciones.

“Yo siempre estoy al tanto del sonido y lo que está pasando, no sólo del ámbito musical, sino que también de todo el sentido de la palabra. Vivimos en la era de cristal: uno tiene que tener cuidado en lo que uno hace y en lo que uno dice, porque todo está sacado fuera de contexto. Con mi arte, yo no le doy mucha mente a eso. Te soy sincero: si estoy componiendo un tema y estoy en producción, lo que yo sienta es lo que yo voy a decir. Se ofenda quien se ofenda. Hoy estoy literalmente en una situación donde hace poco me prohibieron un tema en República Dominicana, el tema Suegra”, cuenta el cantante, quien apela a que sus temas van dirigidos a quienes lo siguen y no a los críticos de su trabajo.

“Yo tengo cautela en no ofender a los que sí me siguen y a los que sí me respetan. No quiero ofender a los que sí me aman. Ahora, los que están esperando que yo haga algo inapropiado o fuera de tono para atacarme, a esos a mí no me importan, ellos son mis detractores y nunca los voy a complacer. Yo soy un tipo respetuoso, mi arte no lo voy a sacrificar por nada ni por nadie”, afirmó.