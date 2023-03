Kika Silva reparte su tiempo entre su relación con Gonzalo Valenzuela y la recuperación de sus lesiones en “Aquí se baila”

Kika Silva dio cuenta este jueves de las peripecias que ha debido realizar estos últimos días luego de confirmar su relación sentimental con el actor Gonzalo Valenzuela y su participación en el programa “Aquí se baila”, de Canal 13.

Esto, ya que la periodista y modelo se dejó ver anoche en un evento de una conocida marca de perfume en el sector oriente de la capital, con un visible vendaje en dos dedos de su mano derecha y otro más en su espalda, producto de las lesiones que sufrió en el último ensayo que realizó de cara a su participación en el estelar de baile.

El actual momento de Kika Silva

“Me vine derecho del ensayo y mírame (muestra la mano derecha con los dedos anular y medio vendados) y si te mostrara acá (la espalda), estoy toda vendada”, contó Kika en conversación con lun.com.

“El vestido me lo puse entre el canal y al auto. En el auto me puse los accesorios y acá, llegando, me saqué las zapatillas con las que ensayé y me puse los tacos”, complementó.

La mediática fue una de las invitadas al evento de Armani Code, realizado en el Museo Interactivo Audiovisual de Las Condes, lugar hasta donde llegó en solitario, puesto que su actual pareja debió viajar de urgencia a la Laguna Zapallar.

Kika Silva. Fuente: Instagram @kikasilvas.

“(Gonzalo) está con un tema y se tuvo que ir a la playa urgente, a su casa allá. Así anda”, reveló la modelo, quien de todos modos no ha perdido tiempo de compartir con su pololo. “Yo también voy, nos vamos turnando, pero ahora es difícil porque estoy ensayando. Por ahí me escapo por el día”, explicó.

Respecto de sus recientes lesiones, Silva anticipa que si bien le provocan fuertes dolores, al parecer, no revisten la gravedad para impedirle seguir en competencia en el programa de Canal 13.

“No sé todavía y no está mal, pero como estamos ensayando es mejor tenerlo (el dedo anular) protegido para no pasarlo a llevar, porque ahí puede ser más grave. Cuando lo tengo así no me duele. No es fractura, en todo caso”, señaló Kika, quien se toma con calma sus lesiones.