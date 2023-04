Ganador de The Voice sufrió robo en terminal que lo dejó sin sus creaciones: “Impotencia y mal rato por cosas que me costaron”

Pablo Rojas relató este lunes los minutos de terror y frustración que vivió el pasado viernes en el terminal de buses Alameda, donde un par de delincuentes desconocidos le sustrajeron desde el interior de un bus una mochila en la que tenía gran parte del material de sus nuevas canciones.

El ganador de la primera versión del programa “The Voice Chile” (que hace pocas semanas inició su segunda temporada en las pantallas de Chilevisión) alertó en sus redes sociales del asalto, cuando en una de sus historias de Instagram avisó a sus seguidores que había perdido gran parte del material que estaba trabajando para sus futuros proyectos musicales.

Más que lo material, que entre el notebook y los audífonos es más de un millón de pesos, es la impotencia y un mal rato por cosas que me costaron y duele más el valor sentimental por el material para mi música que me costó generar. — Pablo Rojas

El lamento del ganador de The Voice

“Me acaban de robar la mochila en el Terminal Alameda, Santiago. Qué lástima perder tu material, in ears (audífonos para el retorno), mi notebook, apuntes, maquetas, etcétera. A comenzar de nuevo, peso por peso, otra vez”, escribió en la oportunidad.

Ya más calmado, pero con la evidente decepción por haber perdido objetos valiosos para su carrera artística, fue que Rojas contó este lunes su traumático episodio en entrevista con lun.com.

“Uno siempre anda preocupado, alerta porque uno sabe como es Santiago, pero arriba del bus me relajé un segundo ya sentado. Tenía mis cosas amontonadas en un asiento y me puse a buscar algo en mi bolso, y en eso llegan dos caballeros bien vestidos, de unos cuarenta, cincuenta años, con credenciales que parecían funcionarios del terminal, pensé que eran fiscalizadores. Uno de ellos me pregunta si me pone la mochila arriba (en el compartimiento de arriba de los asientos) y le dije que bueno. Pasaron pocos segundos y sospeché, miré arriba y no estaba mi mochila. Me bajé altiro, desesperado, a la siga de ellos, y nada, el terminal estaba lleno, miré para todos lados, pero no hubo chanche de pillarlos”, contó Rojas, quien del asalto sólo salvó un teléfono celular y sus documentos personales gracias a que los llevaba en el interior de un banano que tenía puesto en su cintura al momento del robo.

“Por suerte, mi celular y mis documentos los tenía en un banano que tenía puesto. Pregunté a los guardias y me decían que eso pasaba todos los días, fui a una oficina a preguntar si me podían mostrar las cámaras de seguridad y me dijeron que necesitaba una orden de Fiscalía y que necesitaba dejar constancia en Carabineros”, relató el resignado artista nacional.

“Eso último fui a hacer altiro aunque sé que es imposible recuperar todo. En mi computador tenía hartos proyectos de canciones, los in ears que ocupo en mis eventos, una libreta con apuntes, letras de canciones. Más que lo material, que entre el notebook y los audífonos es más de un millón de pesos, es la impotencia y un mal rato por cosas que me costaron y duele más el valor sentimental por el material para mi música que me costó generar”, prosiguió Rojas, quien de todos modos ese día se embarcó rumbo a Curicó.