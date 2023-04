“No les dijo nada”: revelan que hijos de Pinilla se enteraron por la prensa del romance con Gala

Luego que Mauricio Pinilla y Gala Caldirola oficializaran este pasado fin de semana santo su relación amorosa, mucha agua ha pasado bajo el puente de los programas faranduleros, que este lunes dieron nuevas pistas respecto de los detalles desconocidos del mediático amorío entre el retirado futbolista profesional y la influencer española.

Uno de ellos, aportado anoche por la panelista de “Zona de estrellas”, Daniela Aránguiz, quien aseguró en el programa de espectáculos de Zona Latina que el exjugador formado en la U no le comunicó a sus hijos del posteo que iba a publicar en su cuenta de Instagram y que desde que iniciaron los rumores de su relación con la exesposa de Mauricio Isla, tampoco les reconoció que tenía un romance con la hispana.

Cuestionamientos a Mauricio Pinilla

“Yo tengo antecedentes que él (Mauricio Pinilla) ni siquiera les dijo este posteo a su familia (...) antes de tú oficializar un amor, yo creo que lo primero era comunicarles a sus hijos y decirles: ‘Niños, yo estoy con esta mujer, estoy enamorado, lo voy a decir públicamente’. No que una niña de 17 años, o de unos niños que tienen acceso a redes sociales, se enteren por la prensa de esto”, señaló la mediática panelista, quien si bien justificó el hecho de “rehacer su vida” a Pinilla, le cuestionó no haber sido honesto con sus hijos.

“Yo creo que uno puede rehacer su vida, pero se conversa con los niños, porque ellos son inteligentes. Yo tengo entendido que él no le dijo a sus hijos nada”, agregó.

Sus dichos fueron compartidos por Cecilia Gutiérrez, quien en el programa farandulero insistió en que “él siempre les negó a Gala, nunca les dijo que estaba con ella”.

Para Aránguiz, el actual rostro de TVN cometió una equivocación al no transparentarle a sus hijos la nueva relación con Gala. “Uno se separa de la mujer, pero no de los hijos”, afirmó la ex de Jorge Valdivia, quien incluso reveló un encuentro íntimo entre Pinilla y su ex, Gissella Gallardo.

