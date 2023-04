Daniela Aránguiz contó que hizo las paces con Pinilla tras disputa mediática: “Hablamos de retomar la amistad”

Daniela Aránguiz reveló una conversación que tuvo con Mauricio Pinilla luego de que este lanzara un furioso descargo en su contra en Instagram.

“Tengo mucha paciencia, pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial”, afirmó Pinilla tras la polémica que lo ha envuelto estos días tras confirmar su relación con Gala Caldirola.

Luego agregó: “Le aviso en especial a la señora Aránguiz, que habla puras estupideces. Se acabó el webeo. Abogados a todos los que se quieran pasar de listos”.

Aránguiz desclasificó parte de la conversación que tuvo con Pinilla tras estas publicaciones, en la que le dijo: “¿Qué onda Mauro? No me compares con otro tipo de mujeres y no me metas en el mismo saco. Hueón, tú me conoces de chica, sabes perfectamente cómo soy”, esto a raíz del comentario publicado por el exfutbolista.

Aránguiz, panelista de Zona de Estrellas y ex amiga de Pinilla, explicó que cortaron relación cuando se casó con su actual esposo, Jorge Valdivia, debido a comentarios machistas de él.

“Nosotros nos quisimos mucho, porque éramos súper amigos. Siento que las cosas se tienen que conversar, que no tiene que haber mala onda”, agregó la exchica Mekano.

Además, señaló que le indicó a Pinigol que “si he hablado algo, lo he dicho en el panel dónde estoy, porque trabajo en un programa de farándula”.

“Conversamos y quedamos en súper buena. Le dije ‘no te deseo mal’. Después él me respondió ‘yo tampoco, ojalá encuentres la paz’ y yo le contesté ‘¿qué, te crees cura?’”, contó entre risas.

Finalmente, Aránguiz aclaró que con el exfutbolista lograron resolver los malentendidos y se disculparon. “Creo que se dio cuenta de que yo no soy la esposa de Jorge, sino que la Dani que conoció hace muchos años. Nos ofrecimos disculpas mutuamente, incluso hablamos de retomar la amistad que tuvimos... cero pasado para la punta, para que no se pasen películas”, concluyó.