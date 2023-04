“Si me siguen hinchando las pelotas”: Mauricio Pinilla se lanza contra Daniela Aránguiz tras exponer encuentro con su exesposa

Mauricio Pinilla nuevamente vuelve a ser el centro de la noticia, esto luego de arremeter con todo en contra de Daniela Aránguiz tras exponer algunas aventuras con su exesposa, Gissella Gallardo.

Cabe recordar que durante esta semana, la exchica Mekano aseguró que la expareja habría tenido un reencuentro durante el verano y acusó a ‘Pinigol’ de haber jugado con los sentimientos de la periodista.

“Yo siento que si tú estás jugando con tu señora, con los sentimientos de ella, ten las cosas claras, termina de una vez por todas y no vuelvas más”, señaló.

“No te vayas a meter a la casa de veraneo y pases la noche con ella, y todo el mundo se entere de que durmieron en la misma cama”, reveló en el programa “Zona de Estrellas”.

Pinilla amenaza con acciones legales

A raíz de esta situación, Mauricio decidió alzar la voz y lanzarle en contra de la panelista de Zona Latina.

“Tengo mucha paciencia pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial. Les aviso, en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces!”, escribió de entrada a través de su cuenta de Instagram.

“Se acabó el webeo, abogado a todos los que se quieran pasar de listos”, amenazó.

Asimismo, arremetió contra la escort Natthy Chilena tras publicar alguna información sobre sus encuentros: “A la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada, ya que se va a arrepentir toda su vida de haber inventando tanta mierda”.

“Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada. Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie”, sentenció.