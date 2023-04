“No me dio ni vergüenza”: Tomás González contó detalles de cómo se gestó su sesión de fotos desnudo

Tomás González valoró como “muy buena” su primera experiencia en una sesión de fotografías de desnudo artístico, con las que sorprendió en las páginas de la edición impresa que trajo de regreso a los quioscos a la revista Caras.

El gimnasta y multimedallista nacional, con un reciente paso por el programa de Canal 13 “Aquí se baila”, fue uno de los mediáticos hombres elegidos por la producción de la renovada revista de espectáculos para tributar el primer desnudo artístico masculino en el país, que en 1977 realizó el actor Alfredo Castro por la obra de teatro “Equus”.

Esto apuntaba al desnudo masculino con una mirada artística y eso me gustó. — Tomás González

En esta ocasión, y junto a los actores Hernán Contreras, Matías Assler y Eyal Meyer; y el escritor Rafael Gumucio, fue que el gimnasta chileno fue tentado para realizar una sesión de fotos que fue muy celebrada por los usuarios de redes sociales, y que en el caso particular del deportista, valoró como una grata experiencia.

La satisfacción de Tomás González

“Era un contexto como bonito, con fotos más artísticas, y quedé súper contento con el resultado. A uno al principio como que le da vergüenza, pero una vez estando ahí me sentí súper cómodo con el equipo, todos se portaron increíble, y las fotos quedaron bacanes. Además era para el regreso de la revista Caras, así que todo coincidió para bien”, relató González en conversación con lun.com, quien además recordó en el medio de alcance nacional una fallida primera experiencia del estilo.

Al principio era súper vergonzoso, pero uno va madurando y tiene que ir soltando esos pudores y esas vergüenzas. Al final es un cuerpo y no pasa nada. No hay nada malo. — Tomás González

“Había probado un desnudo con Wendy Pozo (diseñadora). Me lo propusieron, pero no estaba tan preparado. Quedaron súper buenas las fotos, pero preferí que se publicaran porque en verdad no era lo que habíamos hablado. Y ahora fueron un par de horas nomás y como que ya me manejo más con las fotos y me dije: ‘Ya estoy aquí, démosle’. Igual, me dijeron todo el rato que si me sentía incómodo lo habláramos, pero no fue necesario. Me mostraron las ideas, marcamos las posiciones y ahí chao, no me dio ni vergüenza”, contó el deportista.

“Esto apuntaba al desnudo masculino con una mirada artística y eso me gustó. Y no sólo por empelotarse y generar ruido o aprovecharse para subir solo fotos desnudo, sino que fue dentro del contexto de la revista que además es súper conocida y tiene un equipó súper profesional. De hecho, me dijeron que si no me gustaba una foto les podía decir y después podríamos hablar cuáles sí podían ir o cuáles no. Pero salieron muchas buenas”, dijo Tomás, quien insistió en lo positiva de la experiencia.

“Absolutamente -conforme con la sesión-. Y para mí es bacán porque ahora puedo tomarme estas fotos y van a quedar de recuerdo, ya que claramente cuando envejezca no voy a estar igual. Pero creo que quedaron súper lindas y también significa un poco ir quemando etapas. Al principio era súper vergonzoso, pero uno va madurando y tiene que ir soltando esos pudores y esas vergüenzas. Al final es un cuerpo y no pasa nada. No hay nada malo”, señaló González, quien a pesar de las buenas sensaciones que le dejó el resultado final del trabajo fotográfico, no tiene en mente seguir realizando este tipo de sesiones.