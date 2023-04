Fabrizio Copano realizó mea culpa por chiste que le lanzó a Pailita en el Festival de Viña: “Si sufrió de más, no era la idea”

El comediante chileno Fabrizio Copano, quien participó en el Festival de Viña del Mar, publicó recientemente en su canal de YouTube, un video reaccionando a su rutina en la Quinta Vergara. En esa línea recordó un chiste que habría ofendido al cantante urbano Pailita.

“Les gusta la música del género urbano? Hay gente que le echa la culpa al género urbano de la delincuencia. Na’ que ver. Ellos están cantando la realidad que viven. No nos confundamos. A mi Pailita me gusta”, partió narrando Copano en la aclamada rutina, sumando un par de chistes que aludían a la polémica que envolvió al cantante cuando pidió que “saquen a los milicos a la calle” en el contexto de los incendios forestales.

“Además por qué Chile le exige tanto a la gente. Se llama Pailita po hue…, paremos la hue…”, declaró Copano entre risas.

En el video, Copano reflexiona sobre su presentación, y aborda específicamente la broma sobre Pailita que no le agradó al cantante.

“Pailita me gusta, pero es como el tierno del género urbano. Los demás andan con metralleta y él, pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito. Es más familiar”, remató el comediante en la Quinta Vergara, generando explosión de risas en el público.

Copano quiso explicar lo que lo llevó a lanzar esa “talla”, que no fue con alguna mala intención, y realizó su propio mea culpa al respecto. “Yo una vez estaba en mi Instagram y alguien compartió un meme y yo pensé que la gente webiaba a Pailita no más, y quizás ahí no hice la pega, de buscar que esto era un tema para él, una cosa que a él le afectaba”, declaró el comediante.

Y en esa misma línea continuó explicando que: “Vi este meme dos veces quizá, y asumí que era un chiste muy común y por eso lo ocupé. Porque tenía este chiste, que en realidad el chiste original tiene que ver con que Pailita es como el bueno, porque en el género urbano son todos brígidos, pero Pailita no es violento, es como el tierno. Y me faltaba el remate. Esa era toda la matemática que hice”.

Copano relató que no se dio cuenta de la gravedad del comentario en ese momento, y que no había hablado con Pailita desde entonces. Sin embargo, mencionó que un artista urbano se le acercó en un carrete de celebración y le dio una advertencia: “Uno me dijo: ‘dejaste a marcianeke como drogadicto’, y ‘tenís que tener cuidado con las palabras’”.

Ante la ola de críticas, Copano se disculpó en un video que subió a su canal de YouTube. “Si Pailita sufrió de más, no era la idea”.