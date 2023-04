“No sé porque estoy aquí”: Neme bajó del avión y se fue directo a la audiencia del juicio de Cathy Barriga

El periodista y rostro de Mega, José Antonio Neme, se presentó esta mañana en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para prestar declaración, como testigo, en el juicio por injurias y calumnias que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, presentó en contra de Paulina de Allende-Salazar.

El comunicador, que junto a Diana Bolocco y Roberto Saa había sido sido notificado por la justicia para declarar en la causa abierta por la exautoridad municipal, se encontraba con una orden de detención tras su inasistencia del pasado lunes 17 de abril, al mismo trámite declaratorio, instancia de la que se justificó a inicios de esta semana asegurando que nunca tuvo en su poder alguna citación al juicio.

El testimonio de José Antonio Neme

Por ello, y luego que se levantara la orden de detención en su contra, el periodista, su compañero en Mega, Roberto Saa; y la actual figura de CHV, Diana Bolocco, llegaron esta mañana a las dependencias de la sala 503 del tribunal, para entregar su testimonio respecto del reportaje que presentó De Allende-Salazar en el matinal “Mucho gusto”.

“No sé porque estoy aquí, el área jurídica del canal (Mega) me citó”, señaló escuetamente Neme a lahora.cl, medio que estuvo presente en el momento en que periodista arribó al tribunal inmediatamente después de haber arribado al país desde Francia.

“No sé ni siquiera porqué estoy aquí. No sé nada. Yo vine porque me dijeron del canal, desde el departamento jurídico, que tenía que cumplir con la ley. Pero no sé por qué estoy acá, qué se está investigando, no tengo idea de nada”, explicó el periodista, quien posteriormente entregó su declaración ante el juez de la causa.

“Siempre soñé con estos momentos como ‘La ley y el orden’, ‘Se hará justicia’, y todo. Sentarse en un estrado y todo súper cool, pero no me dieron muchas líneas en el guion”, prosiguió Neme, quien insistió en que nunca fue informado desde la parte querellante (Barriga) respecto de su testiminio.

“¿Por qué tienen que destrozar a la persona?”: Mauricio Israel defiende reacción de Cathy Barriga

Diana Bolocco se une a Neme y aclara los motivos de no haber declarado en querella de Cathy Barriga

“Yo dije la verdad. Cuando la abogada me dice: ‘Usted sabe porqué está acá’. Y la verdad, es que no sé porqué estoy acá. No sé porque soy testigo, testigo de qué cosa, si ella me hubiera explicado que pasó esto en tal capítulo, que la señorita tanto. Yo hubiera podido hacer ejercicio de memoria, pero me bajé de un avión hace 50 minutos, después de un mes de no haber estado en el país”, dijo el animador, quien tampoco dio muchas luces en lahora.cl respecto a su regreso al matinal.

José Antonio Neme responde sobre la orden de detención desde sus vacaciones en París