Carla Ballero revela que José Luis Repenning le escribió por Instagram y le ofreció disculpas por dicho catalogado “machista”

Hace un par de días en el matinal Tu Día, de Canal 13, José Luis Repenning hizo un comentario sobre Carla Ballero que fue catalogado como “machista” en redes sociales. Todo se generó cuando estaban hablando de los romances de Felipe Camiroaga, momento en que Nacho Gutiérrez lanzó: “¿Se acuerdan lo que decía la revista sobre Carla Ballero? Ella se fue de Mega a TVN, ¿y Porotito Verde? También”.

“O sea, por conjetura, tú estás diciendo que Carla Ballero también pasó por caja”, contestó Repe, generando la polémica que lo tildó de machista.

Esa misma tarde la exchica Morandé con Compañía comentó los dichos del periodista en “Sígueme y Te Sigo” sin darle mayor polémica.

Nuevamente ahora en “Zona de Estrellas” precisó que “la verdad me dio risa. No me la tomé a pecho. Al otro día mis hijas me lo comentaron y ahí me hizo sentido lo que dijo de ‘pasar por caja’. No se debe hablar así en televisión. Llegamos a mucha gente. Fue muy feo”.

Sí relató que Repenning la contactó por redes sociales y le dio explicaciones. “Repe me escribió a mi Instagram y me pidió disculpas. Así que todo muy bien”, dijo Ballero.