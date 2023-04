“Una buena oportunidad”: Roberto Cox disfruta con su primera semana en “Contigo en la mañana”

Con entusiasmo y las ganas de prolongar oficialmente su participación en “Contigo en la mañana”, este miércoles el periodista Roberto Cox sacó cuentas alegres luego de su primera semana como partner de los animadores, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, en el matinal de Chilevisión.

Si bien su estadía en el franjeado del canal privado no es oficial, puesto que la semana pasada llegó al programa invitado por la producción para tomar desayuno en el estudio junto a la dupla de animadores y, a partir de eso, comentar algunas noticias de actualidad, los buenos resultados del rating y su evidente complicidad en pantalla con JC y Álvarez, le han permitido mantenerse como un habitual panelista del espacio.

El “lúdico” Roberto Cox

“Me invitaron a participar, tomar desayuno con Julio César y la Monse, y justo la contingencia nos pilló porque fue el tiroteo en Calama. Ese día (19 de abril) nos fue súper bien en rating, así que fui al otro día (jueves) y así se ha dado. Estamos probando”, reconoció Cox a lun.com.

Según informó este miércoles el medio de circulación nacional, la buena llegada del periodista al programa tuvo su validación en las cifras de audiencia, que ubicaron al “Contigo en la mañana” como dominador exclusivo de la franja matinal, con un promedio “desde ese miércoles al lunes de esta semana” de “siete puntos de rating promedio contra 5,3 de Mega; cinco puntos de Canal 13, y cuatro de TVN”.

Roberto Cox lleva algunos días apareciendo en el programa "Contigo en la mañana". Fuente: Chilevisión.

“El cuándo me voy depende de los temas que estemos hablando, porque algunos se alargan porque le interesan a la gente y me termino quedando. Pero no hay nada puntual estipulado, sólo fluye de manera natural. Y si yo tuviera que hacer algo, me puedo ir nomás”, prosigue Cox, quien aseguró sentirse “mejor de lo que imaginé” en su interacción con “Jotacé” y “la Monse”.

“Yo me he sentido mejor de lo que imaginé. Cuando te toca interactuar con gente que no has trabajado con anterioridad hay un período de adaptración y conocimiento para los ritmos, pausas, cuándo meterse a hablar. Eso ha fluido mejor de lo que me esperaba”, indica el periodista.

“Estar en el matinal abre una faceta nueva y eso es muy bueno, porque hay que ir reinventándose. Aunque todavía nadie sabe si me quedo, a mí me gustaría porque es una buena oportunidad”, recalca Cox, quien además reconoce que este tipo de espacios le permiten mostrar otras facetas desconocidas de su trabajo en el área de prensa del canal.

