“En Chile he tocado fondo”: Wilma González está en Miami estudiando un master trainer para entrenadores físicos

Con la motivación a mil y el deseo de relanzar su carrera profesional del entrenamiento físico, la española y exchica reality Wilma González se radicó los últimos tres meses en la ciudad estadounidense de Miami con el objetivo de realizar un master trainer.

En el balneario norteamericano perteneciente al Estado de Florida la hispana se encuentra junto a su actual pareja, Nicolás Seguel, y los padres de él. Un apoyo que, en palabras de González a lun.com, ha sido fundamental para realizar su perfeccionamiento de cara a consolidar sus futuros proyectos laborales, entre ellos, el abrir “una plataforma para dar consejos deportivos y nutricionales”.

El nuevo proyecto de Wilma González

“De entre mis compañeros de curso fui la primera en sacar un test teórico con cien preguntas, así que estoy orgullosa y contenta”, cuenta Wilma en el medio de circulación nacional.

“En Santiago estudié en la Escuela de Ciencias del Deporte y ahora decidí sacar esta certificación acá porque mi profesor, Adrián Andrade, abrió una escuela en Miami. En los últimos tres meses he estado yendo y viniendo. Mi hijo Noah (12 años) estuvo acá conmigo y ahora regresó al colegio”, indica la exchica reality, quien insiste en que este paso lo dio gracias al apoyo recibido por su pareja y familiares.

“Tengo una red de apoyo muy importante para mí y estoy muy agradecida. Nico también me ha apoyado mucho, de hecho él me lleva y me trae a diario en auto”, reconoce la española quien, como muchas personas, sufrió económicamente debido a la pandemia.

“En Chile he tocado fondo, sufrido y me dije: ‘Me voy a hacer cargo después del estallido social y la pandemia’. Estuve como todo el mundo: ningún negocio funcionó en esa época, pero no quiero profundizar en esa etapa. He conseguido muchas cosas con mi perseverancia y apoyo de gente bonita a mi alrededor”, cuenta Wilma, quien pese a su reconocido gusto por la vida en Miami, aún no define qué hará de su vida junto a su hijo.